Studentpool Skaderegistrerare Skadeservice

2025-10-23
När du jobbar hos oss på LF Kalmar blir du omedelbart en del av en stark, positiv kraft i vårt lokalsamhälle. Du får tillgång till stora resurser - inte minst genom mer än 250 trevliga och kompetenta kollegor. Vår vardag präglas av samarbete, gemenskap och glädje. Men det finns också något annat som genomsyrar hur vi tänker och agerar. Eftersom vi ägs av våra kunder har vi aldrig några kortsiktiga vinstintressen, utan har alltid våra kunders långsiktiga bästa som enda mål. Vi tror helt enkelt på det vi gör och är måna om att du som jobbar hos ska trivas och utvecklas både inom yrket och som människa. Vi är här för länet, här för kunderna och här för dig.
Nu söker vi dig som vill bli en del av vår Studentpool på Skadeservice: ett team som spelar en nyckelroll i kundernas första kontakt med oss. Här möter du människor i olika situationer, hjälper dem vidare och ser till att de får en snabb, trygg och personlig start på sin resa hos oss.
Vi söker dig som är flexibel och har möjlighet att arbeta extra vid sidan av dina studier, samt kan arbeta under perioder med högre bemanningsbehov, såsom jul, nyår och framför allt under sommaren 2026 då vi behöver förstärka med heltidstjänster.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Ta emot och hjälpa kunder med frågor om skador, besiktningar och skadedjur
* Registrera skadeanmälningar och kompletteringar
* Ge vägledning i enklare skadeärenden och slussa vidare vid behov
* Bemanna vår reception och välkomna kunder på plats i Kalmar
* Övriga administrativa uppgifter
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
Vem är du?
Du är studerande på högskola eller universitet och har gärna erfarenhet av service, kundtjänst eller administration. Du trivs i mötet med människor och tycker om att hitta lösningar, även när tempot är högt.
Du är nyfiken, engagerad och vill bidra till utveckling, samtidigt som du är en lagspelare som trivs i samarbete och gillar att hjälpa andra. Att skapa och upprätthålla personliga och förtroendefulla kontakter med människor i din omgivning känns naturligt för dig. Periodvis har vi ett högt tryck, varpå det är viktigt att du kan leverera god service även när arbetstempot går upp. Du arbetar strukturerat och kan kommunicera tydligt, både i tal och skrift, och du är van vid att använda digitala verktyg och IT-system. Svenska behärskar du flytande, och engelska kan du hantera väl. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
Detta är ett deltidsjobb.
Länsförsäkringar Kalmar län
Jasmine Frank 0480-693 17
9571883