Studentmedarbetare till MGeo
2026-04-30
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Forskning och utbildning vid Miljö- och geovetenskapliga institutionen (MGeo) behandlar grundläggande och tillämpade frågor om jordens tidigare, nuvarande och framtida klimat och miljö, inklusive människors interaktion med naturen och konsekvenser för människors välbefinnande. MGeo utvecklar och tillämpar banbrytande metoder, modeller och tekniker inom miljövetenskap, kvartär- och berggrundsgeologi, paleontologi, naturgeografi, biodiversitet och ekosystemvetenskap, fjärranalys, geografisk informationsvetenskap (GIS) och beräkningsvetenskap inom miljö- och hälsa för att studera processer som sträcker sig från det mikroskopiska till det planetära, över alla tidsskalor.Publiceringsdatum2026-04-30Dina arbetsuppgifter
Din arbetsuppgift är att som specialist i GCDtoolkit etablera arbetsrutiner, bistå i utbildning av personal och eventuellt studenter samt vara behjälplig vid installation och upplärning av att använda programvaran. Du kommer vara delaktig i forskning och utbildning genom handledning och datautvärdering i GCDtoolkit.
Eventuellt kan arbetet även omfatta utveckling av moment i kursen GEOM11 där GCDtoolkit kan komma att implementeras.
Behörighet
Behörig att anställas som student medarbetare är den som bedriver heltidsstudier vid Naturvetenskapliga Fakulteten, Lunds Universitet, har fullgjort godkända studier motsvarande lägst 60 högskolepoäng samt inte har påbörjat forskarutbildning.Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
pågående heltidsstudier inom geovetenskap eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift och
mycket goda kunskaper i GCDtoolkit.
Meriterande för anställningen är:
Studiemeriter i geologi med inriktning mot berggrundsgeologi och geokemi
Övrigt
Anställningen tidsbegränsas under perioden HT26 med önskat startdatum 2026-09-01 eller enl överenskommelse så snart som möjligt därefter med en anställning om 4 månader och avser omfattning 20%.
Du arbetar enligt ett schema som fastställs i överenskommelse med dig.
Bestämmelser gällande anställning som student medarbetare finns i "Avtal om tidsbegränsad anställning som student medarbetare".
Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Vi ber dig bifoga utdrag från LADOK som intygar din behörighet. Ansökan bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
Välkommen med din ansökan!
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom astronomi, biologi fysik, geovetenskap, kemi, matematik, medicinsk strålningsfysik, miljövetenskap och naturgeografi. Verksamheten bedrivs inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 900 studenter, 330 forskarstuderande och 730 anställda.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
https://www.lu.se/vacancies
Sölvegatan 12 (visa karta
)
223 62 LUND
Lunds universitet Kontakt
OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli st@st.lu.se 046-2229362
9884330