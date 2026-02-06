Studentmedarbetare till Kontaktcenter
2026-02-06
Kommuner och regioners verksamheter är välfärdens kärna. Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Våra medlemmar har gett oss ett tydligt uppdrag: att Sverige ska ha världens mest innovativa och omtänksamma välfärd.
De kommande åren står vi inför utmaningar som kräver mod, kreativitet, kompetens och förändringsvilja. Vi tar med det som är bra idag när vi skapar morgondagens välfärd. Vi möter förändring med utveckling. Vi tror på dig och på din förmåga.
Är du student med intresse för samhällsfrågor, service och kommunikation? SKR söker nu en studentmedarbetare med erfarenhet av kundservice till vårt kontaktcenter. Hos oss får du arbeta deltid med kvalificerad service till våra medlemmar och samtidigt bidra till utvecklingen av svensk välfärd.
Nu söker vi studentmedarbetare för arbete i genomsnitt cirka 20 procent per vecka. Under vissa perioder kan du erbjudas möjlighet att arbeta fler timmar. Anställningen är en timanställning som gäller i upp till ett år, med start enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
Kontaktcenter fungerar som en första kontaktväg till SKR. Uppdraget är att ge medlemmarna, det vill säga förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner, en likvärdig och god service samt att bidra till ett mer effektivt internt arbete.
Som studentmedarbetare arbetar du som handläggare med varierande uppgifter. Kontaktcenter ger service via telefon, e-post och kontaktformulär på skr.se. Du bemöter alla medlemmar och intressenter med engagemang och god service, och du strävar alltid efter att hitta lösningar.
Arbetet innebär att du i första linjen besvarar frågor, ger service och kopplar vidare ärenden vid behov. Kontaktcenter hanterar frågor inom hela SKR:s verksamhet. De flesta som kontaktar oss är medlemmar, men vi får även frågor från andra aktörer, som myndigheter, företag och privatpersoner. Du ger också support till medlemmar som använder SKR:s digitala tjänster, system och webbplattformar. Med stöd av vår kunskapsdatabas hjälper du dem att hitta rätt information och vägledning.
Vissa ärenden hanterar du självständigt. Andra löser du tillsammans med kollegor eller lämnar vidare till sakkunniga inom organisationen.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill göra skillnad i en viktig roll där du möter och hjälper människor varje dag.
* Du studerar en akademisk utbildning inom ett relevant område och har minst ett år kvar av dina studier
* Du har tidigare arbetat inom kontaktcenter, kundtjänst eller support
* Du är serviceinriktad och har lätt för att skapa goda relationer
* Du är van vid digitala arbetssätt och använder olika system och verktyg obehindrat
* Du uttrycker dig tydligt och professionellt på svenska i både tal och skrift
Du har ett lugnt och positivt bemötande, är uppmärksam och lösningsorienterad.
Du trivs med att snabbt ta till dig ny information för att kunna ge bästa möjliga stöd och service.
Hos oss är det viktigt att alla känner sig välkomna, trygga och respekterade och du bidrar aktivt till den kulturen.
Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla invånare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån invånares behov i hela landet. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.
SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Kommuner Och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner Kontakt
Samordnare
Maria Hagström maria.hagstrom@skr.se 072-370 41 15
