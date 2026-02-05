Studentmedarbetare till HR-enheten
2026-02-05
Vill du få praktisk erfarenhet av HR-arbete i en statlig myndighet och samtidigt bidra till något större? Hos oss får du möjlighet att utvecklas inom HR, bygga värdefull kompetens vid sidan av studierna och vara med och stärka vår myndighet som arbetsgivare.
Du kommer att tillhöra HR-enheten med fyra kollegor och en HR-chef. Vi ansvarar för myndighetens strategiska kompetensförsörjning och driver arbetet med att fortsatt utvecklas som en attraktiv och hållbar arbetsgivare.
Om jobbet
Vi söker nu en studentmedarbetare på deltid som vill förstärka HR-enheten. Jobbet passar dig som studerar personal- och arbetslivsprogrammet eller motsvarande utbildning och vill omsätta teori i praktik under studierna. Som studentmedarbetare hos oss får du ett varierat arbete där du får god inblick i hur man arbetar med hr i en statlig myndighet.
Dina uppgifter blir att brett delta i det dagliga arbetet med hr-administration och hr-handläggning, allt från att stödja i olika delar av rekryteringsprocessen till att skriva beslut om anställning eller delta i några av våra utvecklingsinsatser. Du kommer successivt få mer eget ansvar och på så vis bidra i utvecklingsarbete kring rutiner och arbetssätt när du kommit in mer i rollen.
Du arbetar nära kollegorna i teamet på hr-enheten där du har möjlighet att bolla frågor och idéer.
Om dig
Vi söker dig som har en pågående beteendevetenskaplig utbildning med inriktning mot hr- och arbetslivsfrågor eller likvärdigt (minst 60 godkända högskolepoäng).
Som person är du ansvarstagande, noggrann och strukturerad. Du är serviceinriktad, har förmåga att lyssna in behov och bygger förtroendefulla relationer. Du tar dig lätt an nya uppgifter och kan jobba självständigt med stöd från erfarna kollegor. Samarbete är ett naturligt arbetssätt för dig och i teamet bidrar du till lärande och ett gott arbetsklimat.
Det är meriterande om du har erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom hr-området.
För oss är personliga egenskaper viktiga och vi ser det som en självklarhet att du agerar utifrån den statliga värdegrunden och bidrar positivt till vår arbetsmiljö och arbetsglädje på enheten.
Bra att veta
Anställningen tecknas med stöd av det statliga avtalet om tidsbegränsad anställning som studentmedarbetare. Du kommer därför anställas för en termin åt gången och som längst i fyra terminer. Du behöver ha förutsättningar att arbeta 20 procent varje vecka efter överenskommelse. Vänta inte med din ansökan, intervjuer kan ske löpande!
Kallas du till intervju kan du komma att få göra ett arbetsprov.
Om Länsstyrelsen och vårt erbjudande till dig
Vi arbetar tillsammans för utveckling och bidrar till samhällets bästa. Det gör vi på uppdrag av regeringen och vårt ansvarsområde är brett. Våra uppdrag spänner över hela samhället och hos oss finns allt ifrån biologer och ingenjörer till ekonomer och samhällsvetare.
Vi jobbar tillsammans för att skapa samhällsnytta var dag och säkerställer att nationella mål och beslut för genomslag. Vi tror på var och ens förmåga att självständigt driva sitt dagliga arbete, där du som medarbetare får rätt förutsättningar till arbetslivsbalans.
Vi erbjuder dig:
• Goda utvecklingsmöjligheter
• Individanpassade anställningsvillkor
• Hälsofrämjande aktiviteter och en hållbar arbetsmiljö
• Flexibla arbetstider, extra semesterdagar och möjlighet till distansarbete
Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges minoritetsspråk och sätter därför värde på kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch.
