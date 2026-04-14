Studentmedarbetare samhällsbyggnadsförvaltningen
2026-04-14
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar, med ansvar för flera centrala samhällsfunktioner. Med cirka 450 medarbetare arbetar vi med planering, utveckling och förvaltning av kommunens infrastruktur, fastigheter, parker och utemiljöer. Förvaltningen ansvarar även för vatten- och avloppsverksamhet, avfallshantering, måltidsservice, lokalvård samt räddningstjänst.
Vill du få värdefull arbetslivserfarenhet och bidra till samhällsutvecklingen? Nu har du chansen att arbeta som studentmedarbetare på samhällsbyggnadsförvaltningen i Mjölby kommun!
Arbetsuppgifter
Vi söker två studentmedarbetare för två olika uppdrag inom förvaltningen. Ett uppdrag kommer vara riktat mot vår enhet VA- anläggning och ett uppdrag kommer vara mer förvaltningsövergripande. Oavsett inriktning kommer du som studentmedarbetare bli en viktig resurs i analys- och utvecklingsfrågor inom förvaltningens olika verksamhetsområden. Dina arbetsuppgifter är projektbaserade och inkluderar bland annat:
* Behovsanalyser, förstudier och utredningar
* Sammanställning av dokument
* Processkartläggningar och uppdatering av riktlinjer
* Genomförande av förbättringsprojekt
Som studentmedarbetare tilldelas du en egen handledare som kommer stötta dig i introduktionen och ditt vidare arbete.
Tjänsten som studentmedarbetare ingår i det regionala samarbetsavtalet i Östergötland som skapats för att satsa på studentmedarbetarskap och underlätta i övergången mellan studier och arbete. Detta innebär att du kommer delta i regionala nätverksträffar med andra studentmedarbetare.Kvalifikationer
Vi söker dig som till hösten påbörjar ditt sista år på ett master- eller kandidatprogram vid Linköpings universitet. För uppdraget placerat på VA- anläggning söker vi dig som läser med inriktning mot naturvetenskapliga ämnen, VA-området, miljövetenskap eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig. För det kommunövergripande uppdraget söker vi dig som läser civilekonom, statsvetenskap eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig.
Som person ser vi att du har förmågan att samarbeta med andra personer i olika sammanhang och funktioner. Du har förmågan att planera och organisera ditt arbete. Du har lätt för att sätta upp mål, följa upp och avsluta aktiviteter. Du har förmågan att noggrant analysera och bedöma olika typer av data för att dra väl genomtänkta slutsatser samt för att skapa fungerande lösningar.
Vi erbjuder dig ett intressant arbete där du får möjlighet att lära känna vår organisation och hur det är att arbeta på samhällsbyggnadsförvaltningen i Mjölby kommun.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Vår kommun är expansiv med cirka 28 600 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb.
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C318113".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mjölby kommun
Mjölby kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Driftchef VA-anläggning
Katrin Norling katrin.norling@mjolby.se 010-234 61 28
