Studentmedarbetare på enheten Gata spår

2026-01-25
Stadsmiljöförvaltningen har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet.
Vi arbetar för att skapa tillgängliga, attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden. Förvaltningen äger och förvaltar spårvagnsnätet i Göteborg. På förvaltningen arbetar cirka 900 personer.
Stadsmiljöförvaltningen är en del av de stadsutvecklingsförvaltningar som finns i Göteborgs Stad. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv.Dina arbetsuppgifter
Vill du göra sommarlovet meningsfullt? Få möjligheten att lära dig mer om förvaltningen av stadens gator och spår?
OM du lockas av möjligheten att bidra till upprätthållandet av våra högt ställda krav så är detta din chans att vara med på spännande uppdrag och få en inblick i stadens hjärta och puls. Stadsmiljöförvaltningen erbjuder sommarjobb med möjlighet att utforska och lära dig mer om förvaltningen av stadens gator och spår. Du kommer att vara en del av vårt engagerade team och delta i olika uppdrag och tjänster inom enheten.
Som studentmedarbetare kommer du:
- fortsätta pågående arbete inom krisberedskap för spårvägsverksamheten, baserat på arbete från föregående somrar
- vidareutveckla implementeringen av NIS2- och CER-direktiven utifrån det arbete som genomfördes sommaren 2025.
- tydliggöra och dokumentera ansvarsfördelningen och roller kopplat till kris och beredskap inom spårväg
- kartläggs och analysera glapp i spårvägens beredskapshantering
- ta fram övningsscenarier för kris och beredskap anpassade för spårvägsverksamhet
- utveckla scenarier för interna övningar och samverkansövningar
- bidra till test och utveckling av beslutsvägar och informationsflöden vid krissituationer
- sammanställa analyser, dokument och underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet
Du kommer även arbeta med att identifiera brister och oklarheter i:
- roller och ansvar vid störningar och kriser
- samverkan med andra kommunala aktörer
- övergången mellan normal drift, störning och krisläge Kvalifikationer
Vi söker dig som har gått minst 2 terminer på kandidatnivå eller 1 termin på master inom:
- Kandidatprogram i Risk- och Krishantering
- Kandidatprogram i Offentlig Förvaltning med inriktning på Säkerhet och Krisberedskap
- Masterprogram i Riskhantering och Säkerhetsledning
- Masterprogram i Samhället, Offentlig förvaltning
- eller utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Som person behöver du vara en analytisk problemlösare med god samarbetsförmåga. Du har en tydlig och effektiv kommunikation. Du arbetar strukturerat och har förmågan att arbeta självständigt, noggrant, ansvarstagande och pålitligt. För att klara detta ser vi att du har ett inre driv och kan hantera stress samtidigt som du är lyhörd och prestigelös.
Övriga kunskapskrav
- god datorvana
- god vana att använda Microsoft365
- vana av att arbeta med riskanalysverktygAnställningsvillkor
Hos oss får du arbeta i en förvaltning med fokus på utveckling, samarbete och mångfald. Vi erbjuder bland annat, friskvårdsbidrag och cykelförmåner - för att du ska kunna kombinera ett spännande jobb med ett hållbart privatliv.
Vi som arbetsgivare har skyldighet att säkerställa att man har rätt att vistas och arbeta i Sverige. Vid fysisk intervju behöver du därför uppvisa giltigt pass eller nationellt ID-kort.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Säljsamtal undanbedes.
Vill du veta mer om oss? Följ vår företagssida på LinkedIn och Snapchat:https://www.linkedin.com/company/stadsmiljo-goteborgs-stad/https://www.snapchat.com/add/stadsmiljogbg Ersättning
