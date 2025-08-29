Studentmedarbetare inom personalvetenskap
Malmö kommun / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2025-08-29
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20251739
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i Malmö stad söker nu en studentmedarbetare till Kompetenscentrum.
Språkkompetens är en grundläggande kompetens för vårdbiträden och undersköterskor i Hälsa- vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter. För att trygga kompetensförsörjningen erbjuder förvaltningen medarbetare med behov av att utveckla sitt språk möjlighet att studera svenska på betald arbetstid. För att stödja medarbetares språkutveckling på arbetsplatsen har språkombud implementerats.Publiceringsdatum2025-08-29Dina arbetsuppgifter
Studentmedarbetarens uppdrag är att genomföra halvstrukturerade intervjuer med ett urval av språkombud som har avslutat sin utbildning till språkombud under våren 2025. Intervjuerna genomförs i första hand på medarbetarnas arbetsplatser. Syftet med intervjuerna är att få en bild av hur uppdraget har implementerats i verksamheten, vilka organisatoriska förutsättningar som finns och om språkombuden har behov av kompetensutveckling och stöd. Studentmedarbetaren sammanställer och analyserar det insamlade materialet och tar fram förslag till fortsatt arbete.
Som studentmedarbetare får du introduktion för att få kännedom om verksamheterna och uppdraget som språkombud.
I Malmö stad får du som studentmedarbetare möjlighet att parallellt med studierna praktisera dina akademiska kunskaper med uppdrag inom våra verksamheter. Vi erbjuder dig relevant och kvalificerad arbetslivserfarenhet, värdefulla kontakter samt lön.Kvalifikationer
Vi söker dig som studerar inom personalvetenskap och har intresse för ämnena pedagogik, psykologi och sociologi. Du har läst minst 60 högskolepoäng inom personalvetenskap och studerar fortsatt under hela uppdragsperioden.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att genomföra intervjuer och analyser.
Som person har du ett nyfiket förhållningssätt, lätt för att skapa kontakt och samarbeta och är en god kommunikatör, så väl muntligt som skriftligt. Du ser möjligheter och lösningar.
Om arbetsplatsen
Du kommer att arbeta i Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen på Strategiska utvecklingsavdelningen på Kompetenscentrum på Storgatan 20.
Vi i Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är med våra ca 5 500 medarbetare Malmö stads näst största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering, och dess biståndshandläggning. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation. En organisation som kan möta dagens behov och framtidens utmaningar. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning under perioden oktober 2025 - januari 2026
Omfattning: 10-15 timmar i veckan dagtid och uppdraget omfattar ca 120 timmar totalt
Arbetstid: Arbetstiden är till stor del flexibel. Du kommer överens med din handledare om arbetstider som går att kombinera med dina studier.
Tillträde: Oktober 2025
Antal platser: 1Övrig information
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Malmö stad är sedan 2015 finskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen ska informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska samt främja det finska språket och finsk kultur. Det innebär också en rättighet att använda finska i kontakten med oss i kommunen. Eftersom Malmö stad är finskt förvaltningsområde är det meriterande om du kan tala finska. Varmt välkommen med din ansökan! / Tervetuloa hakemuksesi kanssa!
Läs mer om finskt förvaltningsområde här: Finskt förvaltningsområde - Malmö stad (malmo.se) Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Facklig kontakt
Vision Malmöavdelningen visionavdelningen@malmo.se 040-304830 Jobbnummer
9481664