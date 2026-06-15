Studentmedarbetare inom miljö- och hälsoskydd
Lerums kommun, Miljöenheten / Hälsoskyddsjobb / Lerum Visa alla hälsoskyddsjobb i Lerum
2026-06-15
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Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Miljöenheten utgör tillsammans med bygglovsenheten myndighetsdelen av Sektor samhällsbyggnad. På enheten är vi idag femton miljöinspektörer, två miljöadministratörer och en miljöchef. Vi prövar gärna nya arbetssätt och vill ligga i framkant när det gäller att förebygga ohälsa och risker för miljön. Vi jobbar mot strategiska mål och har ett väl utvecklat kvalitetsarbete. Vi erbjuder en trevlig arbetsplats med god stämning och goda utvecklingsmöjligheter.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-15Arbetsuppgifter
Vill du ha ett arbete där du gör verklig skillnad för människor och miljö? Vi söker dig som ska studera till miljö-och hälsoskyddsinspektör i höst och vill arbeta i en varierad roll där du bidrar till en hållbar framtid. Som studentmedarbetare i Lerums kommun får du möjlighet att parallellt med studierna praktisera dina akademiska kunskaper med uppdrag inom våra verksamheter. Vi erbjuder dig relevant och kvalificerad arbetslivserfarenhet, en mentor, värdefulla kontakter samt lön. Arbetstiden motsvarar ungefär 8-15 timmar i veckan.
Vi söker en studentmedarbetare, med inriktning miljö- och hälsoskyddsinspektör, som är intresserad av att delta i och bidra i tillsynsarbete med fokus på miljöskydd och hälsoskydd. Ditt uppdrag kommer vara att bistå i de aktuella tillsynsprojekt som enheten driver och arbeta med en självständig arbetsuppgift t ex information, registervård eller rita i GIS.
Vad kan du förvänta dig?
• Anställning enligt bestämmelserna i avtalet för studentmedarbetare.
• Arbetstiden är begränsad till högst 15 timmar i genomsnitt per vecka och under terminstid. Hur tiden förläggs sker i överenskommelse vid anställning. Vi är måna om att du ska kunna kombinera arbetet hos oss med dina studier.
Som studentmedarbetare hos oss får du:
• Individanpassad introduktion
• Utsedd mentor
• Engagerade kollegor och ett bra samarbeteKvalifikationer
Vem är du?
• Du studerar till miljö-och hälsoskyddsinspektör under hela perioden (HT 26), t.ex. kursen inom miljö- och hälsoskydd på Göteborgs universitet https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/miljo-och-halsoskydd-for-naturvetare-es2408
• Du har ett intresse för miljö- och hälsoskyddsfrågor
• Du är nyfiken, problemlösande, strukturerad och trivs med att kommunicera och samarbeta med olika aktörer.
• Det är positivt om du har B-körkort.
Välj en karriär som gör skillnad bli miljö- och hälsoskyddsinspektör och var med och bidra till ett hållbart samhälle för framtida generationer!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-09-01 , upphör: 2027-01-17 .
Arbetstid: Dagtid.
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat. När du skickar in din ansökan kommer du att få bifoga ditt CV och personligt brev.
I den här rekryteringen kan vi komma att bjuda in till intervju innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330325". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lerums Kommun
(org.nr 212000-1447)
Bagges torg (visa karta
)
443 80 LERUM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lerums kommun, Miljöenheten Kontakt
Miljöchef
Anna Engström anna.engstrom@lerum.se 0302-52 14 65 Jobbnummer
9962865