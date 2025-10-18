Studentmedarbetare inom kemi- eller maskinteknik
Academic Work Sweden AB / Kemiingenjörsjobb / Göteborg
2025-10-18
För dig som studerar kemi- eller maskinteknik och vill bidra till framtidens hållbara energilösningar - här får du chansen att kombinera teknik, innovation och hållbar utveckling i en roll med verklig påverkan. Sök redan idag!
OM TJÄNSTEN
Rollen innebär att du arbetar nära teknikorganisationen i en högtekonlogisk processmiljö för att analysera, strukturera och utveckla tekniska processer. Du samarbetar med kollegor inom underhåll, projekt och affärsutveckling, och får stöd av en dedikerad mentor som vägleder dig genom uppdraget.
I denna roll får du arbeta cirka 8-10 timmar per vecka med flexibla tider som anpassas efter dina studier.
Du erbjuds
• En unik möjlighet att få praktisk erfarenhet inom ditt studieområde
• Personlig utveckling genom stöd av en mentor och samarbete med erfarna kollegor
• Att bli en del av ett team som präglas av tillit, ansvarstagande och laganda
• Möjlighet att bidra till en grönare framtid inom energilagring i en innovativ miljö
Dina arbetsuppgifter
• Strukturera och vidareutveckla företagets tekniska guideline
• Intervjua chefer och kollegor inom teknikorganisationen för att samla in information
• Samla in och analysera data från rörledningsbesiktningar
• Optimera besiktningsunderlag för ökad effektivitet
• Delta i tekniska utredningar och ombyggnadsprojekt
VI SÖKER DIG SOM
• Är student, och har minst två års avklarade studier inom kemi-, maskin- eller civilingenjörsprogrammet
• Har god förmåga att läsa och skriva tekniska rapporter
• Har goda kunskaper i Excel och databashantering
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift, då arbetet utförs på dessa språk
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet från arbete inom industrin
• Erfarenhet och förståelse för hållfasthet
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Social
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Respektfull
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett Cv. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %, detta kan till exempel vara studier eller en annan anställning. (t. ex. studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande).
Deltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
