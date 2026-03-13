Studentmedarbetare inom kapitalförvaltning sökes!
2026-03-13
Vill du kombinera dina studier med ett meriterande deltidsarbete där du får arbeta nära affären och utveckla dina analytiska färdigheter? Nu söker vi dig som är nyfiken på finans, teknik och hållbara affärsmodeller och som vill få praktisk erfarenhet i en internationell miljö. Här får du arbeta i en roll med stort eget ansvar, kundkontakt och varierande arbetsuppgifter. Detta är en möjlighet för dig som vill bygga en stark grund inom finansiering, leasing och asset management.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker i samarbete med vår kund en studentmedarbetare inom kapitalförvaltning på deltid. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos vår kund cirka 2 dagar i veckan.
Vår kund är ett internationellt finansbolag som erbjuder finansieringslösningar till företag inom flera branscher, bland annat industri, teknik, transport och hållbar utveckling. Genom att finansiera affärskritiska tillgångar bidrar företaget till sina kunders tillväxt och omställning mot mer hållbara verksamheter. Organisationen präglas av ett nära samarbete mellan nordiska och globala team där kunskapsdelning och utveckling står i fokus. På kontoret möts du av en inkluderande kultur med engagerade kollegor och en prestigelös arbetsmiljö. Företaget arbetar aktivt med cirkulär ekonomi och värdeskapande genom hela livscykeln för finansierade tillgångar.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och kundens önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till info@pn.se Publiceringsdatum2026-03-13Dina arbetsuppgifter
I rollen blir du en del av ett nordiskt Asset Management-team där du arbetar nära funktioner inom bland annat försäljning, operations och risk. Du kommer arbeta från kundens kontor tillsammans med kollegor i en miljö som präglas av samarbete, lärande och ansvarstagande. Arbetet är varierande och kombinerar analys, administration och kundkontakt. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Hantering av avtal som löper ut, inklusive analys och kunddialog
Förhandling kring utköp och förlängningar av leasingavtal
Koordinering av returer och återtag av utrustning
Kontakt med externa samarbetspartners inom remarketing
Uppdatering och kvalitetssäkring av information i interna system
Framtagning av rapporter och analyser i exempelvis Excel eller BI-verktyg
Vi söker dig som
Studerar ekonomi (civilekonom eller industriell ekonomi)
Har ett intresse för finans, analys och affärsprocesser
Har goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Är bekväm med Excel och administrativa system (meriterande med analys- eller BI-verktyg)
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos vår kund. Du är strukturerad och tycker om att skapa ordning och kvalitet i ditt arbete, vilket är viktigt när du arbetar med avtal och data. Du är nyfiken och analytisk, och motiveras av att förstå samband och hitta lösningar snarare än att bara utföra uppgifter. Vidare är du kommunikativ och trygg i dialog med andra, då rollen innebär kontakt med både kollegor, kunder och externa partners.
START: April
OMFATTNING: deltid, ca 16-20 h/vecka
STAD: Umeå
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Emelie Steen
Sök tjänsten nedan genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@pn.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 559436-1650) Arbetsplats
Professionals Nord Kontakt
Emelie Steen emelie.steen@pn.se Jobbnummer
