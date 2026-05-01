Studentmedarbetare AI och digitalisering
Sveaviken PM är en digital fastighetsförvaltare med en cloud-first och best-of-breed-strategi. Nu söker vi en studentmedarbetare som vill vara med och bygga en marknadsledande förvaltning.
Om rollen
Du blir en del av vårt team för IT och digitalisering. Vi är ett litet team idag, vilket innebär att du får ett stort mandat och handlingsutrymme med ett engagerat team i ryggen. Rollen handlar lika mycket om att förstå verksamheten som om att bygga lösningar. Du har nära dialog med kollegor inom förvaltning, hyresadministration, uthyrning och ekonomi för att förstå hur de jobbar idag. Tillsammans med teamet ser vi över processer som kan göras om från grunden med AI och effektivt systemstöd som hävstång. I praktiken kan det handla om att föra dialog för att förstå tidskrävande moment eller återkommande problem, prototypa en AI-driven lösning, bygga en Claude-skill eller skapa ett skript som effektiviserar en process. En lika viktig del av rollen är att utbilda och inspirera kollegor så att de själva börjar dra nytta av AI i sitt dagliga arbete.
Vem vi söker
Du läser en akademisk utbildning med teknisk inriktning, till exempel datavetenskap, systemvetenskap, civilingenjör, AI, data science eller motsvarande.
Det viktigaste är att du har en genuin nyfikenhet på AI och redan har börjat experimentera på riktigt. Du har egna åsikter om var tekniken är på väg och förstår skillnaden mellan en cool demo och något som fungerar i produktion.
Du ska kunna prata med en uthyrare lika obesvärat som med en utvecklare, ställa frågor för att förstå ett problem och förklara tekniska koncept så att de landar inom hela bolaget. Du har grundläggande kodvana och ser programmering som ett verktyg, snarare än ditt primära hantverk.
Du är driven, självgående och brinner för digitalisering. Du levererar hela vägen och läser teknisk dokumentation som ett första steg snarare än ett sista. Du talar och skriver obehindrat på svenska och engelska. Länka gärna till en eventuell Github eller övrigt projekt du kan ha medverkat i.
Meriterande:
Djup erfaenhet av AI-verktyg som Claude, ChatGPT, Gemini, Cursor, GitHub Copilot eller liknande.
Erfarenhet av att kartlägga processer, identifiera problemområden, leda förändring eller utbilda andra.
Djup erfarenhet av prompting, risker med AI, agentsystem och skills.
Vana av AI-driven utveckling med en modern webbstack.
Vana av att felsöka och hjälpa kollegor i vardagliga IT-frågor.
Omfattning
Omfattning cirka 15 timmar per vecka hybridarbete, flexibelt anpassat efter studier.
Varför Sveaviken PM?
Hos oss blir du en viktig lagspelare i en snabbväxande och dynamisk organisation där idéer välkomnas och initiativ uppmuntras. Du kommer till en arbetsplats med hög energi, korta beslutsvägar och en innovativ kultur, där vi tillsammans bygger framtidens förvaltning. Tjänsten är placerad i moderna lokaler vid Hammarbybacken 27, Sthlm01, nära kommunikationer och med gratis tillgång till gym, cykelrum med dusch och omklädningsmöjligheter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sveaviken PM AB
(org.nr 559387-1030), https://sveavikenpm.se/
