Studentmedarbetare
Miljösamverkan Östra Skaraborg / Hälsoskyddsjobb / Skövde Visa alla hälsoskyddsjobb i Skövde
2026-06-05
, Tibro
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Miljösamverkan Östra Skaraborg i Skövde
Miljösamverkan östra Skaraborg är ett kommunalförbund som ansvarar för bland annat livsmedelskontroll och miljöbalkstillsyn i våra medlemskommuner Essunga, Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.
Miljösamverkan har ambitionen att vara Sveriges bästa miljökontor och arbetet med ständiga förbättringar genomsyrar hela verksamheten. Bemötande och service är viktigt för oss. Vi vill vara den myndighet som vi själva önskar möta genom att vi underlättar för våra kunder att följa lagar och krav inom vårt ansvarsområde.
Vi erbjuder dig en modern arbetsplats med varierande, meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter där det finns goda möjligheter för dig att utvecklas i din yrkesroll. Du kommer att få jobba i en stimulerande miljö med kompetenta kollegor. Vi är ca 50 medarbetare.
Vi är placerade mycket centralt i Skövde med närhet till resecentrum. Skövde har framför allt goda tågförbindelser och du reser till Göteborg på ca en timme. Här finns även närhet till naturen och ett rikt utbud av kultur och handel. Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
Vill du ha ett arbete där du gör verklig skillnad för människor och miljö? Vi söker dig som ska studera till miljöinspektör i höst och vill arbeta i en varierad roll där du bidrar till en hållbar framtid. Som studentmedarbetare på Miljösamverkan östra Skaraborg får du möjlighet att parallellt med studierna praktisera dina akademiska kunskaper med uppdrag inom våra verksamheter. Vi erbjuder dig relevant och kvalificerad arbetslivserfarenhet, en mentor, värdefulla kontakter samt lön. Arbetstiden motsvarar ungefär 8-15 timmar i veckan.
Vi söker en studentmedarbetare, med inriktning miljö- och hälsoskyddsinspektör, som är intresserad av att delta i och bidra i tillsynsarbete med fokus på miljöskydd. Du kommer få arbetsuppgifter som ger dig erfarenhet av adminstrativt myndighetsarbete samt att få prova att arbeta i fält. Det skulle kunna handla om arbete med förorenade område, små avlopp, lantbruksinventering eller avfallshantering. Du kommer att delta vid tillsyn enligt miljöbalken i syfte att skapa ett hållbart samhälle för nuvarande och kommande generationer.
Vad kan du förvänta dig?
• Anställning enligt bestämmelserna i avtalet för studentmedarbetare.
• Arbetstiden är begränsad till högst 15 timmar i genomsnitt per vecka och under terminstid. Hur tiden förläggs sker i överenskommelse vid anställning. Vi är måna om att du ska kunna kombinera arbetet hos oss med dina studier.
• Hos oss får du ett omväxlande och roligt arbete där du blandar både administrativt myndighetsarbete, fältarbete och kundkontakt.
• Möjlighet att påverka ditt arbete bidrar direkt till att förebygga miljöproblem och skydda människors hälsa.
• Du får en arbetsplats med bred expertkunskap och kollegor i olika åldrar.Kvalifikationer
Vem är du?
• Du studerar till miljö-och hälsoskyddsinspektör under hela perioden (HT 26), t.ex. kursen inom miljö- och hälsoskydd på Göteborgs universitet (www.gu.se/studera/hitta-utbildning/miljo-och-halsoskydd-for-naturvetare-es2408)
• Du har ett intresse för miljö- och hälsoskyddsfrågor
• Du är en lagspelare som har lätt för att samarbeta.
• Du är stabil och trygg i dig själv
• Du är strukturerad, initiativrik, orienterad mot resultat och utveckling med god helhetssyn.
• Eftersom rollen kräver många kontakter sätter vi stort värde på din kommunikativa förmåga och ett gott bemötande är självklart.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader.
När du skickar in din ansökan kommer du att få bifoga ditt CV och personligt brev.Vi ser fram emot din ansökan.
Miljösamverkan östra Skaraborg arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328343". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Miljösamverkan Östra Skaraborg
(org.nr 222000-2865)
Hertig Johans torg 2 (visa karta
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541 30 SKÖVDE Arbetsplats
Skövde kommun, Miljösamverkan Östra Skaraborg Kontakt
Avdelningschef miljöskydd
Anna Toftedahl 0500 - 49 36 30 Jobbnummer
9949081