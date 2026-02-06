Studentmedarbetare - Företagsekonomi
2026-02-06
AB Hedemorabostäder är det kommunala allmännyttiga bostadsföretaget som äger och förvaltar fastigheter för uthyrning av ändamålsenliga bostäder och lokaler i Hedemora kommun, med därtill hörande service och miljö.
Hedemora Kommunfastigheter AB är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar verksamheter som:
* Verksamhetslokaler
* Lokalvård
* Drift och skötsel av gator, parker och fritidsanläggningar
* Stöd till fastighetsförvaltning av kommunens egna fastigheter
Tillsammans bidrar vi till att vara en attraktiv kommun där boende, företagare och besökare ska trivas, utvecklas och växa.Publiceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
Vi söker i första hand dig som är högskolestudent och som studerar ditt andra eller tredje år inom företagsekonomi.
Vi ser ett behov av en extra resurs under perioden mars tom juni som kan avlasta vår befintliga personal med bl.a löpande redovisning och avstämningar. Du kanske studerar på högskolan och vill ha en extra inkomst samtidigt som du får erfarenhet från ekonomibranschen. Då ordinarie personal finns på plats så är detta ett ypperligt tillfälle.
Vår administrativa avdelning består av 6 personer, där uthyrning, löneadministration, reception och ekonomi ingår.
Du kommer att bli en central del av vår ekonomiavdelning, och dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Löpande redovisning
Fakturering
Avstämningar
Inkassohandläggning
Deltagande vid månadsbokslut
Momsrapportering
Även andra vanligt förekommande administrativa arbetsuppgifter.
Vi erbjuder:
En flexibel roll på en arbetsplats med trivsel, samarbete och stort engagemang.
Vi är ett sammansvetsat team som stöttar varandra och har roligt på jobbet.
Hos oss får du möjlighet att påverka, utvecklas och vara en viktig del av en verksamhet som gör skillnad.
Vår värdegrund grundar sig på kommunens värdegrund och beskriver hur vi förhåller oss till vårt gemensamma uppdrag: KUNDFOKUS, RESPEKT, ANSVAR och MOD. Den kallas därför KRAM.
Vi värdesätter nytänkande, samarbete och eget ansvar.
Låt oss veta i din ansökan varför du skulle passa för den här tjänsten. För rätt person så är denna roll flexibel i både arbetstid och uppgifter.
Låter det här som din nästa utmaning? Varmt välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Du har god förståelse för ekonomiska processer och trivs med att arbeta strukturerat och självständigt.
Du är också en lagspelare som gillar att ta initiativ, hitta förbättringsmöjligheter och samarbeta över avdelningsgränserna. Självklart har du god kommunikativ förmåga då det förekommer en hel del kundkontakt och du är en bra lagspelare.
I grunden är du strukturerad och duktig på att prioritera rätt och hålla deadlines, men du tycker också det är kul med förändring och har förmågan att snabbt omprioritera när det kommer oförutsedda uppgifter.
Du behöver kunna vara effektiv och har därför lätt för att lära då det tidvis kan vara ett högt tempo och flera förändringar i arbetssätt och system på gång.
Vi ser gärna att du har:
• Goda kunskaper i Excel
• Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift krävs
• Eftergymnasial utbildning som pågår som lägst krav
Då vi är en liten och tätt samarbetande avdelning kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Om du behöver hjälp med hur du ansöker - kontakta supporten på 0771-10 10 29. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C304205". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hedemora kommun
(org.nr 212000-2254), https://hedemorabostader.se/ Arbetsplats
Hedemora kommun, AB Hedemorabostäder Kontakt
Avdelningschef
Ulrika Eck 0225-346 88 Jobbnummer
