Studentmedarbetare - Administrativt stöd och datakoordinering
Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Administratörsjobb / Lund Visa alla administratörsjobb i Lund
2026-06-23
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Bakgrund
Vi söker en noggrann och strukturerad student för ett deltidsuppdrag hos ett internationellt företag i Lund. Uppdraget passar dig som studerar och vill bygga erfarenhet inom administration, datahantering, hållbarhet och projektstöd i en global organisation.
Du kommer att stötta verksamheten med administrativa och återkommande arbetsuppgifter samt bidra till att skapa struktur och effektivitet i olika projekt och processer.Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
Som studentkonsult kommer du bland annat att:
Stödja arbetet med rapportering kopplad till förpackningar och återvinning.
Sammanställa och följa upp information från återvinningspartners och leverantörer.
Ta fram och uppdatera standardiserade presentationer och rapporter.
Koordinera och samla in information från interna intressenter.
Stödja projekt med administration och datahantering.
Säkerställa kvalitet och struktur i dokumentation och rapporteringsunderlag.
Vi söker dig som
Studerar på universitet eller högskola och har minst en termin kvar av dina studier.
Är strukturerad, noggrann och ansvarstagande.
Har god administrativ förmåga och trivs med att arbeta med data och dokumentation.
Är van att arbeta i Excel och PowerPoint.
Har god kommunikationsförmåga och kan samarbeta med många olika kontaktytor.
Har ett intresse för hållbarhet, återvinning eller miljörelaterade frågor.
KvalifikationerKrav
Pågående universitets- eller högskolestudier.
Goda kunskaper i Microsoft Excel.
Goda kunskaper i Microsoft PowerPoint.
Erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter eller datahantering.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet av rapportering eller analysarbete.
Kunskap inom hållbarhet, återvinning eller cirkulär ekonomi.
Erfarenhet av projektadministration.
Vana att arbeta med större datamängder.Anställningsvillkor
Uppdragsform: Konsultuppdrag
Omfattning: Cirka 50 % (ca 20 timmar per vecka)
Placeringsort: Lund
Start: 10 augusti 2026, slutdatum: 31 december 2026
Urval sker löpande och uppdraget kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Notera: Vi hanterar endast ansökningar som skickas in via vår karriärsida. Vänligen registrera din ansökan där för att säkerställa att den tas emot och behandlas korrekt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7959586-2067404". Arbetsgivare Quattro Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556719-9962), https://careers.qbemanning.se
Bangatan 1 (visa karta
)
222 21 LUND Arbetsplats
Q Sverige Jobbnummer
9975892