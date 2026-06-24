Studentkonsult inom miljö och hållbarhet
OIO Väst AB / Hälsoskyddsjobb / Stockholm Visa alla hälsoskyddsjobb i Stockholm
2026-06-24
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Studerar du miljö, hållbarhet eller liknande och vill skaffa dig värdefull erfarenhet vid sidan av studierna? Nu söker vi en engagerad studentkonsult till ett väletablerat företag inom teknik- och produktrelaterad handel. Här får du möjlighet att arbeta nära erfarna specialister inom hållbarhet och miljö samtidigt som du bygger kunskap om hur miljölagstiftning och hållbarhetskrav omsätts i praktiken.
Uppdraget passar dig som är nyfiken, strukturerad och vill utvecklas i en roll med många kontaktytor och ett tydligt syfte.
Om uppdragetI den här rollen blir du en del av företagets hållbarhetsteam som arbetar med frågor kopplade till miljö, produktkrav, lagstiftning och hållbar utveckling. Teamet består av specialister inom hållbarhet, verksamhetsutveckling och compliance som tillsammans stöttar verksamheten i viktiga hållbarhetsfrågor.
Här hjälper du till att hantera inkommande frågor från både interna funktioner och externa kunder. Många frågor rör produktrelaterad miljöinformation, lagkrav, deklarationer och dokumentation. Du kommer också att bidra till att strukturera, samla in och kvalitetssäkra information för att skapa bättre arbetssätt och långsiktiga processer.
Du får en gedigen introduktion och arbetar initialt tätt tillsammans med en erfaren kollega för att successivt ta ett större ansvar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Hantera och följa upp ärenden kopplade till miljö- och produktrelaterade frågor
Kommunicera med kunder, leverantörer och interna intressenter
Samla in, granska och administrera dokumentation relaterad till miljökrav och lagstiftning
Stötta verksamheten med informationssökning och utredningar
Bidra till strukturering och förbättring av interna processer och informationshantering
Säkerställa att dokumentation lagras och kategoriseras på ett effektivt sätt för framtida användning
Vi söker dig somStuderar miljövetenskap, hållbar utveckling, miljöteknik eller liknande på högskola eller universitet
Har ett genuint intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor
Trivs med att samarbeta och skapa goda relationer
Är strukturerad och har förmåga att hantera flera ärenden samtidigt
Är initiativtagande och vågar ställa frågor
Har ett förbättringsdriv och tycker om att hitta smartare arbetssätt
Det är meriterande om du har ett intresse för teknik, produkter eller fordonsrelaterade frågor, men det är inget krav.
Omfattning och placeringDetta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av OIO.
Uppdraget utförs hos vår kund, ett väletablerat företag med starkt fokus på kvalitet, utveckling och hållbarhet.
Deltid, cirka 25 %
Uppdraget löper initialt under ett antal månader med möjlighet till förlängning beroende på verksamhetens behov och hur samarbetet utvecklas.
Start enligt överenskommelse
Arbetsplats i Häggvik, Sollentuna
Företaget arbetar enligt en "office first"-princip och ser att arbetet utförs på plats
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835)
Skeppsbron 38 (visa karta
)
111 30 STOCKHOLM Arbetsplats
OIO Öst AB Kontakt
Consultant Manager
Per Carnestedt per.carnestedt@oio.se Jobbnummer
9976864