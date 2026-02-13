Studentjobb på läkemedelsföretaget Chiesi Pharma!
Academic Work Sweden AB / Apotekarjobb / Stockholm Visa alla apotekarjobb i Stockholm
2026-02-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Studerar du en naturvetenskaplig inriktning på högskola/universitet och letar efter ett meriterande deltidsjobb? Chiesi Pharma söker nu en deltidsmedarbetare till gruppen Pharmaceutical Affairs, med start i juni.
OM TJÄNSTEN
Chiesi har sitt kontor i moderna lokaler på Klara Norra Kyrkogata i centrala Stockholm. Den nordiska verksamheten består av cirka 130 medarbetare inom R&D, marknad och administration. Chiesi's utveckling och produktion är fokuserad på tre områden: respiratoriska sjukdomar, neonatologi/specialistvård samt sällsynta sjukdomar.
Som deltidsmedarbetare blir du en del av gruppen Pharmaceutical Affairs, som huvudsakligen arbetar med kundreklamationer, biverkningar och myndighetsfrågor (regulatory affairs). Rollen är administrativ och ger dig värdefull och meriterande erfarenhet inom läkemedelsbranschen.
Du erbjuds
• Ett meriterande men flexibelt extrajobb där du blir en del av ett team med 7 kompetenta och stöttande kollegor.
• Som konsult hos Academic Work får du möjlighet att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-02-13Dina arbetsuppgifter
• Hantera administration kopplat till reklamationer genom att ta emot, fysiskt hantera och dokumentera inkommande reklamationer samt rapportera dessa till tillverkare i Italien och Frankrike.
• Stötta i hantering av inrapporterade biverkningar.
• Hantera övriga administrativa uppgifter såsom arkivering.
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar en utbildning inom biomedicin, farmaci, kemi, bioteknik, medicinteknik eller liknande på högskola eller universitet. Vi ser gärna att du är i början av dina studier och att du har minst två år kvar (examen sommaren 2028 eller senare).
• Har mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska och svenska eller annat nordiskt språk, då båda språken används dagligen.
• Kan arbeta heltid under sommaren (med utrymme för någon veckas semester) och ca en dag i veckan under terminerna.
• Det är meriterande om du talar och förstår finska, men inget krav.
Som person är du
Ansvarstagande, noggrann och kvalitetsmedveten. Du är nyfiken på läkemedelsbranschen och har en vilja att utvecklas. Du arbetar strukturerat, har god samarbetsförmåga och stöttar gärna upp där det behövs. Då du kommer arbeta i en liten grupp lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrig information
• Start: I början/mitten av juni - långsiktigt vid sidan av studierna.
• Omfattning: Heltid under sommaren fram till vecka 33-35 (cirka). Därefter ungefär en dag i veckan vid sidan av studierna.
• Placering: Centrala Stockholm.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Varaktighet, arbetstid, etc.
Deltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15117442". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9740224