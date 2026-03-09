Studentjobb inom Customer support & reception hos KappAhl
Academic Work Sweden AB / Kundservicejobb / Göteborg Visa alla kundservicejobb i Göteborg
2026-03-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Kungsbacka
, Alingsås
eller i hela Sverige
Är du student och vill kombinera studierna med ett meriterande långsiktigt extrajobb? Nu söker vi serviceinriktade studenter till en delad roll inom kundservice och reception hos KappAhl. Här får du arbeta i en högpresterande miljö med både kundkontakt och front desk-ansvar.Publiceringsdatum2026-03-09Om tjänsten
I rollen som vi nu söker till vår kund KappAhl kommer du att vara en viktig del av deras team och hantera en bred variation av kundärenden samt receptionsuppgifter. Du kommer att stötta både KappAhl och Newbie, vilket ger dig en mångsidig och utvecklande vardag i ett nära samarbete med dina kollegor. Detta är ett konsultuppdrag via Academic Work där du anställs som konsult. Rollen är delad mellan Customer Support och Reception/Front desk, vilket ger dig en varierad arbetsvardag med både digital kundservice och personligt bemötande på plats.
Under våren arbetar du deltid vid sidan av dina studier, för att sedan gå upp i heltid under sommaren. Du blir en del av ett team som arbetar mot flera marknader och varumärken inom KappAhl Group, där service, kvalitet och kundupplevelse står i fokus.
Du erbjuds
Att bli en del av ett varmt och sammansvetsat team där åldersspridningen är bred och alla är måna om att hjälpa varandra.
En kultur där du uppmuntras att komma med förbättringsförslag och utvecklas i din roll, med goda möjligheter att lära dig nya saker och utvecklas i organisationenDina arbetsuppgifter
I rollen kommer du att arbeta både med kundservice och reception. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
Ge professionell service till kunder via telefon, mejl, och chatt
Följa upp ärenden och säkerställa snabb och kvalitativ hantering enligt uppsatta KPI:er
Informera om aktuella erbjudanden och kampanjer samt bidra till försäljning
Arbeta proaktivt för att stärka kundlojalitet och minska churn, bland annat genom arbete med medlemskap
Bidra med feedback till team och interna avdelningar för att förbättra produkter, tjänster och arbetssätt
Ansvarar du för receptionen förekommer följande uppgifter:
Välkomna och hjälpa besökare och medarbetare på ett professionellt och serviceinriktat sätt
Hantera inpassering, besöksregistrering och säkerhetsrutiner
Ta emot post och leveranser samt hålla receptionsytan representativ och välfungerande
Stötta med övriga receptionsrelaterade uppgifter vid behov
Rollen är delad, vilket innebär att du vissa dagar arbetar i kundtjänst och andra dagar i receptionen - fördelningen styrs av KappAhls aktuella behov.
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet av servicearbete med starkt kundfokus
Är student och har minst 2 år kvar av dina eftergymnasiala studier
Är tillgänglig att arbeta deltid under våren och heltid under sommaren
Har god systemvana och trivs med att arbeta i flera system parallellt
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Det är meriterande om du har
Kunskaper i finska, tyska eller norska.
Arbetat inom retail sedan tidigare
Erfarenhet av Customer Support
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Målmedveten
Ansvarstagande
Socialt självsäker
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är en flexibel och driven person med en öppen och social personlighet. Du är lösningsorienterad, självgående och trivs i en roll med många kontaktytor där du får ta ansvar och möta många olika människor - både internt och externt.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. För denna tjänst är det krav på 2 år kvar av eftergymnasiala studier. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3EUKZ8". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Gullbergs Strandgata 15 (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Jobbnummer
9786089