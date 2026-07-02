Studentinformatör Linköping
Fackförbundet ST / Marknadsföringsjobb / Linköping Visa alla marknadsföringsjobb i Linköping
2026-07-02
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Fackförbundet ST är det största fackförbundet inom statlig verksamhet med 100 000 medlemmar som arbetar inom statliga myndigheter och verk, bolag, universitet, högskolor och statligt finansierade stiftelser. ST har även medlemmar i privata företag med anknytning till statligt uppdrag.
Fackförbundet STs studentverksamhet arbetar med att informera studenter om arbetsmarknaden inom statlig sektor och facklig organisering, samt att värva studentmedlemmar och doktorander. Vi vill säkerställa att vara studentmedlemmar får koll på sina rättigheter och får en bra start på sitt arbetsliv, samt vägleda och inspirera dem till jobbmöjligheter i staten.
Som fackförbund arbetar vi för ett hållbart arbetsliv och vi vill förbättra medlemmars anställningsvillkor när det gäller lön, utvecklingsmöjligheter, inflytande och delaktighet. Förbundet växer och befinner sig i en spännande period av förändring där många arbetssätt och metoder är under utveckling och där du kan se fram emot ett omväxlande och utvecklande jobb.
Fackförbundet ST är medlem i TCO och partipolitiskt obundet. När vi tar ställning i politiska frågor gör vi det utifrån medlemmars intressen och i syfte att förbättra medlemmars villkor aldrig utifrån partipolitisk grund. Läs mer om oss på www.st.org.
4 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-02Arbetsuppgifter
Som studentinformatör jobbar du med att arrangera aktiviteter med fokus på att värva studentmedlemmar till Fackförbundet ST och lägga grunden för de ska fortsätta som medlemmar efter studierna. Du synliggör STs verksamhet och fackliga värderingar genom att göra klassrumspresentationer, arrangera föreläsningar, hålla infobord och aktiviteter med samarbetsföreningar samt delta vid mässor och arbetsmarknadsdagar på din placeringsort samt närliggande universitet och högskolor. Viss restid ingår därför i tjänsten..
För att arbeta som studentinformatör måste du vara utåtriktad och trivas i mötet med nya människor. Du är ansvarstagande och har samarbetsförmåga.
Tillsammans med din arbetsgrupp ansvarar ni i första hand för att planera arbetstiden och genomföra aktiviteter. Planering sker även i samråd med studerandeombudsman infor terminsstarten. I gruppen har ni stor möjlighet att påverka arbetet samt hur och var ni möter studenter. Arbetstiden som studentinformatör är 20 timmar per månad.
Vad kan vi erbjuda dig
• Ett meriterande och flexibelt extrajobb där du tillsammans med dina kollegor planerar arbetet.
• Utbildning i kommunikation, medlemsvärvning och fackliga frågor.
• 147 kr i timlön + 12 % semesterersättning. Du får en terminsvis löneutveckling.
• OB ersättning på helgdagar och obekväm arbetstid
• FriskvårdsbidragKvalifikationer
Kraven för tjänsten är att du:
• Studerar vid universitet eller högskola
• Har erfarenhet av att arbeta i grupp, antingen som student eller på en arbetsplats
Det är meriterande om du:
• Arbetat/varit engagerad i en idéburen organisation
• Har erfarenhet att prata inför grupper eller utåtriktat arbete.
• Har erfarenhet av arbete där du tilldelas arbetsuppgifter som du haft eget ansvar över
Som person är du:
• Kommunikativ (muntligt)
• Självgående
• Strukturerad
• Samarbetsförmåga
Vi utgår ifrån att du delar fackföreningsrörelsens värderingar, men du behöver inte ha några förkunskaper om Fackförbundet ST eller facket - det får du av oss.
Urval kommer att ske löpande
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: 2026-08-10 Urval sker löpande., upphör: 2026-12-20 .
ST använder sig av e-post för att kalla till intervju.
Vi välkomnar sökande oberoende av kön, ålder, etnisk bakgrund, funktionsvariation eller sexuell läggning och vi förutsätter givetvis att du delar våra fackliga värderingar.
Inför rekryteringsarbetet har Fackförbundet ST tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331210-2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fackförbundet St
Sturegatan 15 (visa karta
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405 30 GÖTEBORG Arbetsplats
Fackförbundet ST Kontakt
Studerandeombudsman
Yousra El Mourabit yousra.el-mourabit@st.org +46702176743 Jobbnummer
9989814