Studenter till extrajobb inom lager och containertömning
Uniflex AB / Lagerjobb / Helsingborg Visa alla lagerjobb i Helsingborg
2026-07-08
, Bjuv
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, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Helsingborg
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
, Ängelholm
eller i hela Sverige
Om tjänsten Letar du efter ett aktivt och varierande extrajobb, hos oss blir du en del av ett engagerat team där samarbete, ansvar och ett högt tempo är en naturlig del av vardagen. Vi söker dig som gillar att ta initiativ, arbetar noggrant och trivs med praktiska arbetsuppgifter. Detta är ett extrajobb inom lagerindustrin, perfekt för dig som studerar eller har ett annat deltidsarbete och vill arbeta extra vid sidan av. Arbetstiderna och arbetsdagarna kan komma att variera. Tidigare erfarenhet av arbete inom lagerverksamhet ses som ett plus.
Arbetsuppgifter Du stöttar lagerverksamheten där det behövs, arbetsuppgifterna är varierande och ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter. Här blir du snabbt en viktig spelare i teamets vardag och får chansen att växa i en lärorik och stimulerande arbetsmiljö.
Vem är du? Du är en person som tar ansvar, arbetar noggrant och bidrar med energi och engagemang. Du har ett aktuellt studieintyg eller ett intyg på annan huvudsaklig sysselsättning på minst 51 % (bifogas i ansökan)
Krav för tjänsten • Erfarenhet av lagerarbete • Truckkort A1–A4 och B1–B4 • Annan huvudsaklig sysselsättning • Tillgänglig minst två vardagar i veckan • Körkort och tillgång till bil (kollektivtrafik är inte alltid möjlig) • Truckkort B1–B6
Låter det här som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av ett engagerat lagerteam
Om företaget Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik – från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Let's get to work! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8038145-2092181". Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Helsingborg C (visa karta
)
252 78 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9996773