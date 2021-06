Studenter som vill ha ett extrajobb se hit! - AB Effektiv Borås - Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) i Falköping

Prenumerera på nya jobb hos AB Effektiv Borås

AB Effektiv Borås / Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) / Falköping2021-06-30Är du studerande på minst 50 procent? Vill du få erfarenhet vid sidan av dina studier och dryga ut studentkassan? Då kan vi ha det rätta jobbet för dig! Här erbjuds du variation hos våra spännande kunder i Falköping.2021-06-30I rollen som montör är de sedvanliga arbetsuppgifter montering, avsyning och packning. Viss truckkörning kan förekomma, har du truckkort så är det ytterst meriterande så uppge behörigheter i ansökan.Vi söker dig som har studier på minst 50 procent och som har flexibelt schema då det är viktigt att kunna hoppa in med kort varsel. Vi ser gärna att du har mer än ett år kvar av dina studier. Vidare är du en person som har god arbetsmoral och är produktiv. Meriterande är om du arbetat inom industri och lager tidigare och vet vad det innebär.Studerande om minst 50 procent eller har annan huvudsaklig sysselsättning om minst 50 procent.Kan arbeta minst två till tre dagar i veckanKan arbeta dag och kvällMinst 18 år fylldaFlytande svenska i tal och skriftVi har alltid ett stort behov av duktiga studenter som vill tjäna extra pengar. Vi kommer att gå igenom ansökningarna löpande, så skicka in din ansökan redan idag eller tipsa en vän!Effektiv är det personliga konsultföretaget inom rekrytering och bemanning. Vi vill att det skall vara enkelt för våra kunder och vår personal att arbeta med och hos oss. Därför är våra ledstjärnor Effektivitet, Driv, Långsiktighet och Framgång - ord som vi lever efter och som är receptet för att överträffa dina förväntningar.För den här tjänsten kommer du vara anställd via Effektiv och uthyrd som konsult till kundföretaget under en tidsbegränsad period med chans till förlängning.Varaktighet, arbetstidDeltid - Enligt överenskommelse TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-08-31AB Effektiv Borås5837622