Studenter sökes till välbetalt extrajobb som inventerare! - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Kassapersonalsjobb i Helsingborg

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Kassapersonalsjobb / Helsingborg2021-04-14Nu söker vi dig som vill arbeta som inventerare hos en av våra kunder inom livsmedelsbranschen. Är du noggrann och enkelt tar dig an huvudräkning? Är du snabb och plikttrogen?Tjänsten innebär klassiskt inventeringsarbete i vår kunds olika livsmedelsbutiker i nordvästra Skåne med omnejd. Arbetsuppgifterna består av att på ett snabbt och korrekt sätt räkna produkterna i butiken och sedan rapportera in resultatet med hjälp av handdator. Du jobbar i team som oftast samåker tillsammans ut till butikerna i nordvästra Skåne. Det är ett bra extraarbete utanför studierna där du enkelt kan tjäna extra pengar och jobba i ett roligt studentteam.Inventeringen utförs på vardagar och du startar vanligtvis kl 07.00 och jobbar ca 4-8h per pass. Vi söker dig som kan jobba ungefär 2 gånger i månaden, dock kan antal pass per månad variera och därför måste du vara flexibel utefter när dessa schemaläggs. Arbetstiderna kommer att schemaläggas i god tid i förväg för att underlätta alla parters planering på ett fördelaktigt sätt. Det är en merit om du har körkort och tillgång till bil då inventeringarna kan vara på olika platser i Skåne, men det är inget krav.För att vara aktuell för denna tjänst måste du studera på minst 50% på antingen universitet, högskola, komvux eller liknande. Vi ser långsiktigt på uppdraget och önskar därför att du har minst ett år kvar av dina studier. Alternativt har du en annan huvudsaklig sysselsättning och önskar arbeta mer vid sidan av.Du kommer att vara anställd som konsult hos StudentConsulting och bli uthyrd till kundföretaget. Tjänsten kommer att tillsättas löpande när vi hittat rätt kandidater för uppdraget.2021-04-14Viktiga egenskaper att besitta är att du är effektiv, noggrann, plikttrogen och snabb i ditt sätt att arbete. Att du har god planeringsförmåga är av hög vikt för att du ska få arbeta så många pass som möjligt under höstterminen. Du har lätt för siffror och trivs med ordning och reda. Du arbetar strukturerat och gillar att arbeta både självständigt och i team.Välkommen in med din ansökan redan idag!Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidStuderande 6 mån eller längreFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-14Studentconsulting Sweden AB (Publ)5690635