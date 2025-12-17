Studenter sökes till utvecklande extrajobb inom Rekrytering/Bemanning!
StudentConsulting Helsingborg växer och utökar nu teamet med 2 personaladministratörer. Vi riktar oss till er som studerar, som vill jobba extra, och som är nyfikna på bemanningsbranschen. Ta chansen, och bli en del av ett vinnande bolag!
Arbetsuppgifterna består av att stötta kollegorna med uppgifter såsom:
• Annonsutformning,
• Urval
• Genomförande av telefonintervjuer
• Inbokning av intervjuer
• Intervjuer
• Referenstagning.
• Marknadsföring
• Schemaläggning
• Merförsäljning
• Avropshantering (Hantera kundens beställning av konsulter)
• Uppföljning av konsultärenden
• Prospektering
• Kvalitétsarbete
• Övrig administration
• Löpande dialog med kandidater och konsulter
Arbetstiderna är förlagda på dagtid 08.00-17.00 Mån-Fre. Vi ser gärna att du kan arbeta minst två dagar i veckan, men det kan variera neråt eller uppåt efter vårt behov. Under sommar/påsk/jul ser vi gärna att du är tillgänglig fler timmar i veckan.
Vi har även en jourlösning där kollegor arbetar utanför kontorstid för att leverera personal till våra kunder. Det är inget krav för tjänsten att ingå i vår jour men det är ett + om man vill och har möjlighet att arbeta på obekväma tider vissa pass i månaden.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som läser ett program på Universitet/Högskola, gärna inom områden som PA, Ekonomi eller Service Management och som vill lära och utvecklas inom området rekrytering och bemanning.
Du som söker bör ha en positiv inställning och ha god social kompetens. Du är trygg och självgående, och tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter. Du är snabb och effektiv med en vana av att jobba administrativt. Du är driven och vill uppnå goda resultat i det du tar dig för.
För att lyckas i tjänsten är det viktigt att du gillar att utmanas. Hos oss är det högt tempo med många olika uppgifter som skall hanteras samtidigt. Vi arbetar efter uppsatta mål och deadlines så det är viktgit att du är resultatfokuserad och tycker att det är roligt att ha mycket att göra.
Våra kunder lägger beställningar på olika tider på dygnet. Därför är det viktigt att du är flexibel med arbetstiderna, samt att du lätt kan anpassa dig efter de behov som finns just nu.
För rätt person finns det möjlighet att växa in i en heltidsroll som Rekryterare eller Kundansvarig efter din examen!
Vill du arbeta i ett ständigt utvecklande bolag, i en tjänst som garanterat kommer att ge dig mycket utveckling, vara spännande, utmanande och väldigt roligt! Ansök redan idag. Tjänsterna kommer att tillsättas i början på 2026.
