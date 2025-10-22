Studenter sökes till Tech After School i Kulturhuset Bergsjön
Hello World! Ideell Fören med firma Hello World! / Barnskötarjobb / Göteborg Visa alla barnskötarjobb i Göteborg
2025-10-22
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hello World! Ideell Fören med firma Hello World! i Göteborg
, Malmö
, Botkyrka
, Stockholm
eller i hela Sverige
Bli ledare i Hello World!s Tech After School i Stockholm- gör skillnad med tech, lär dig massor och få betalt
"Det bästa med Hello World! är att jag fått hjälpa barn att lära sig programmering och samtidigt lärt känna så många grymma människor. Man känner verkligen att man gör något viktigt. Det som också fått mig att vilja stanna kvar är att det märks hur viktigt det är för Hello World! att vi som jobbar där trivs och har kul tillsammans." - svarar ledaren Maida när hon fick frågan varför hon trivs hos oss på Hello World!
Om rollen
Som ledare i Hello World!s Tech After School-program jobbar du med barn och unga mellan 8-16 år i ett av våra team på skolor och bibliotek. Du leder pass i programmering och digitalt skapande utifrån vårt färdiga kursmaterial (t.ex. Scratch, Python, Blender eller Micro:bit) och får utbildning i vår pedagogik och metod.
Du arbetar i team om fyra ledare på Kulturhuset Bergsjön under ett läsår, en gång i veckan på torsdagar, kl. 16:30-19:30.
Därför ska du söka
Du gör en konkret skillnad och samhällsinsats: många av barnen vi möter har aldrig tidigare blivit introducerade till programmering.
Du utvecklas som pedagog och ledare.
Du bygger ett brett nätverk- både med andra ledare och med våra företags- och universitetskontakter.
Du kan ta större ansvar: vara med och utveckla kursmaterial, jobba med rekrytering eller kommunikation.
Du blir del av en meningsfull, rolig och inkluderande gemenskap.
Vem söker vi?
Studerar på högskola som är i början eller mitten av dina studier (med mer än ett år kvar) inom t.ex. IT, teknik, datavetenskap, media eller liknande.
Har grundläggande kunskaper i programmering (ex. HTML/CSS, Python, Scratch, C#, Unity, Blender eller liknande).
Är trygg, nyfiken, pedagogisk och gillar att jobba med barn och unga.
Är ansvarstagande, pålitlig och vågar ta plats och bjuda på dig själv.
Om Hello World!
Hello World! är en ideell förening som sedan 2015 inspirerat över 22 000 barn och unga till programmering och digitalt skapande med särskilt fokus på att nå underrepresenterade grupper inom tech. Vi samarbetar med universitet, näringsliv och skolor för att göra tekniken tillgänglig för alla.
Hello World!s aktiviteter är gratis för deltagarna och finansieras av företag och stiftelser.
Så här söker du
Skicka in ditt CV och personligt brev via formuläret på vår hemsida www.helloworld.se/bli-ledare.
Har du frågor? Hör av dig till jobb@helloworld.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Sök via vårt formulär på https://www.helloworld.se/bli-ledare Arbetsgivare Hello World! Ideell Fören med firma Hello World!
416 66 GÖTEBORG Arbetsplats
Kulturhuset Bergsjön Jobbnummer
9569983