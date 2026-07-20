Studenter sökes till Snälltågets kundtjänst i Malmö!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Kundservicejobb / Malmö Visa alla kundservicejobb i Malmö
2026-07-20
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Är du noggrann, ansvarstagande och har förmågan att arbeta självständigt med en hög servicenivå? Då har vi den perfekta extrajobbet för dig!
Som kundtjänsmedarbetare kommer du till en början att hantera inkommande mejl från befintliga och potentiella kunder. Ditt uppdrag blir att erbjuda en högklassig service genom att rådgiva Snälltågets kunder, besvara deras frågor samt lösa enklare ärenden över såväl mail som telefon. Du behöver i varje ärende hjälpa kunden att hitta rätt lösningar och underlätta i deras vardag. Arbetet kommer ske i Snälltågets egna bokningsprogram samt i Salesforce. Ditt fokus kommer ligga på ett fantastiskt bra kundmöte, ett högt engagemang samt tydliga målsättningar.
Det finns tillfällen där du kommer vara ensam på kontoret och därför är det viktigt att du är självgående och trivs med att axla ett eget ansvar. Arbetstiderna är främst förlagda på kvällar och helger för att du smidigare ska kunna kombinera det med studierna, men pass på dagtid förekommer osckå. Du behöver vara tillgänglig för att arbeta minst 16 timmar i veckan, samt kunna jobba uppemot heltid under jul och sommar.
I början av anställningen kommer du att erbjudas en gedigen introduktion och handledning och därefter förväntas du arbeta självständigt med arbetsuppgifterna. Tjänsten förväntas starta efter sommaren och du kommer jobba från Snälltågets kontor i centrala Malmö.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
• Studerar och har minst 1,5 år kvar av studierna.
• Är noggrann, självgående, ansvarstagande och har en god formuleringsförmåga.
• Har en god servicevana sedan tidigare.
• Flytande i svenska och engelska, meriterande om du kan tyska.
Låter detta som en tjänst för dig? Tveka inte att ansöka redan idag, vi arbetar löpande med urval och intervjuer Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Norra Vallgatan 34 (visa karta
)
211 25 MALMÖ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Lovisa Lindberg malmo.white@studentconsulting.com Jobbnummer
10007774