Studenter sökes till kommande möjligheter på terminal i Halmstad!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Halmstad Visa alla lagerjobb i Halmstad
Har du truckkort och skulle vilja arbeta på välkänd terminal vid sidan av dina studier? Då har vi extrajobbet för dig!
Vår kund är ett stort och välkänt företag inom speditionsbranschen, som hela tiden växer och expanderar. För denna välkända kunder söker vi därför dig som är flexibel nog att arbeta som terminalarbetare vis sidan av dina studier.
Arbetsuppgifterna innebär följande:
• Lasta/lossa
• Sortering av paket
• Mottagning av gods
• Truckkörning
Arbetstiderna är oftast förlagda 08.30-13.30 samt 14.00-20.00 under veckans vardagar, men kan även variera något. Du bör därför vara flexibel för olika arbetstider.
Du kommer vara anställd av StudentConsulting och arbeta som uthyrd medarbetare till vår kund.
DETTA SÖKER VI
Du är en fysiskt start person som trivs i en varierande miljö. Du är noggrann utan att hämma på din effektivitet. Vidare är du en lagspelare som ser vikten av att bidra till helheten för att nå gemensamma mål.
Krav för tjänsten:
• Truckkort A+B
• Student på minst 50% i minst 2 år framöver
• Tillgänglig för arbete minst 2 hela vardagar i veckan även under tentaperiod
• Flytande svenska i tal och skrift
