Studenter sökes till ICA bankens kundservice
2025-08-29
Har du talang för att ge fantastisk service och är intresserad av privatekonomi och bankvärlden? Vi söker nu passionerade och engagerande studenter till ICA Banken i Borås som gillar att skapa mervärde för bankens kunder och bygger starka kundrelationer. Om du är redo för nästa steg i din karriär inom bankbranschen, är detta din chans. Din framtida uppdragsgivare Att göra varje dag lite enklare, det är vår vision. När du jobbar hos oss bidrar du till att hitta enklare och bättre lösningar för våra kunder så att de får en tryggare hushållsekonomi. Det bidrar till att vårt jobb känns meningsfullt på riktigt. Varje dag.
ICA Banken erbjuder ett komplett utbud av banktjänster för privatpersoner, allt ifrån spara och betala till låna och försäkra. Våra Företagstjänster levererar effektiva betaltjänster och finansiella lösningar till ICA Handlare, ICA Gruppen samt myndigheter och kommuner. Vi vill göra varje dag lite enklare och förenkla vardagen för ICAs kunder. Vi möter våra kunder i butik, digitalt och via telefon.
ICA strävar efter att återspegla både våra kunders mångfald och samhället som helhet och är därför beroende av medarbetare med olika kompetenser och erfarenheter. Vi värdesätter mångfalden av kunskap och perspektiv som detta innebär.
Vad erbjuder rollen?
Som kundansvarig hos ICA Banken har du en central roll där du är kundens första kontakt. Dina arbetsuppgifter innefattar att hjälpa kunder över telefon, chatt och mejl med olika frågor om bankens produkter, tjänster och digitala lösningar. Du kommer att erbjuda skräddarsydda lösningar för privatpersoner baserat på kundens individuella behov. I ditt uppdrag ingår även att naturligt bredda kundernas engagemang på ICA Banken och därigenom bidra till långsiktiga relationer.
Du förväntas kunna arbeta minst 35 timmar per månad både under vardagar samt 1-2 helgpass. Arbetspassen är mellan 4-5 timmar eller heldagar enligt överenskommelse. Arbetstiden för studenter är flexibel och följer ICA Bankens öppettider, vilket innebär vardagar kl. 07:50-20:10 samt lördagar 9:50-14:10. Du har själv ansvaret att lägga in din tillgänglighet så det passar bra ihop med studier eller annat arbete. Du är anställd via Randstad AB på uppdrag hos ICA-banken och uppdraget börjar med en introduktionsutbildning som pågår i ca fyra veckor och samordnas med dig så att det passar dina studier/annat arbete.
Vem är du?
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av en säljroll eller har en bakgrund inom service där du är van vid att ta ett stort eget ansvar. Som person är du genuint serviceinriktad, nyfiken och älskar utmaningar. Du trivs med försäljning och har ett stort intresse för privatekonomi. Självledarskap är något som kommer naturligt för dig, och du söker en arbetsmiljö som präglas av ständigt lärande, entreprenörskap och ett starkt fokus på kunden.
Är detta din perfekta match?
Bli en del i teamet på ICA Banken, där du kommer att inspireras och utvecklas tillsammans med våra engagerade kollegor när vi möter och hjälper våra kunder! Vår vardag på ICA Banken präglas av en kontinuerlig inlärningsprocess och en entreprenörs anda, där vi strävar efter att växa tillsammans med våra kunder i fokus. Vi tror på kraften i samarbete och är övertygade om att framgång uppnås när vi arbetar tillsammans och har kul på jobbet.
Tillsammans med Randstad AB kommer du att trivas i en arbetsmiljö på ICA Banken som kännetecknas av glädje och engagemang, och där du har möjlighet att fortsätta utvecklas.
Om Randstad AB
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos någon av våra kunder. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Utöver det erbjuds du även en mängd karriärmöjligheter, får möta olika företagskulturer och erfarenhet från olika branscher vilket gör att du utvecklar din kompetens och får ett välfyllt CV. Tjänsten kan innebära många kontakter och då är det är viktigt med god samarbets- och kommunikationsförmåga. Som person ser vi att du är drivande och van att arbeta självständigt. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
Varmt välkommen med din ansökan
Välkommen med din ansökan via randstad.se. Sista ansökningsdag är 251019 intervjuer sker löpande. Vi tillämpar drogtestning, kontroll av kreditupplysning och utdrag ur belastningsregistret i samband med rekryteringsprocessen.
Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Maria Samuelsson, maria.samuelsson@randstad.se
eller Amanda Aasa, amanda.aasa@randstad.se
.
Ansvarsområden
Besvara inkommande samtal, mejl, chattfrågor från kunder
Hantera administrativa kundärenden och säkerställa en hög nivå av kundtjänst.
Jobba med merförsäljning till nya och befintliga kunder
Arbeta proaktivt för att identifiera kundbehov och föreslå lämpliga lösningar.
Samarbeta med andra teammedlemmar för att säkerställa att kundbehoven uppfylls.Kvalifikationer
du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% och har minst 1,5 år kvar av dina studier.
kunna jobba heltid under sommaren samt under mellandagar jul/nyår
goda kunskaper i både svenska och engelska, samt god datorvana
godkända gymnasiebetyg
Vi är även öppna för dig som vill ha en deltidsanställning.Erfarenheter
Banktjänster
