Studenter sökes till extrajobb som receptionist!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Receptionistjobb / Växjö Visa alla receptionistjobb i Växjö
2025-09-19
Brinner du för att erbjuda högklassig service och har en stark vilja att hjälpa människor? Är du engagerad och har en positiv inställning till arbetsuppgifterna du tar dig an? Då är det dig vi letar efter för att arbeta extra som receptionist.
Just nu söker vi åt kunds räkning efter studenter som vid sidan av sina studier vill jobba extra som receptionist. I rollen som receptionist kommer du bland annat ansvara för att välkomna besökare, ta emot leveranser, lägga beställningar, se till att det är snyggt och städat i receptionen samt stötta upp med administrativt arbete.
Arbetet är förlagt på förmiddag måndag- fredag 07.30-11:30. Start omgående.
DETTA SÖKER VI
• Du är student på minst 50%
• Du har tidigare erfarenhet av att jobba med service, kundbemötande och administration
• Du behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift
För att trivas i rollen behöver du ha hög servicenivå, vara flexibel och förstå vikten av att arbeta som ett team. Du ska kunna agera professionellt, vara initiativtagande och ha grundläggande tekniska kunskaper.
Låter detta som en roll för dig? Sök in redan idag, vi håller intervjuer löpande!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport.
