Studenter sökes till extrajobb som brevbärare i Malmö!
2026-01-12
Är du student och letar efter ett extrajobb som ger god arbetslivserfarenhet? Vi söker nu engagerade, drivna och hurtiga personer som vill anta utmaningen som brevbärare i olika delar av Malmö.
Som brevbärare består dina arbetsuppgifter framförallt av utdelning av post och reklam med hjälp av bil eller cykel. Arbetstiderna varierar men är förlagda under dagtid måndag till fredag. Arbetstiderna ligger mellan 07-16 alternativt 08-16. I detta uppdrag kommer du både att vara schemalagd i förväg och bli inringd med kort varsel, det är därför av högsta vikt att du är flexibel. Under sommaren förväntas du ha möjlighet att jobba uppemot heltid.
Du kommer under din anställning vara anställd via StudentConsulting men uthyrd till vår kund.
Kvalifikationer:
• B-körkort
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har minst 1.5 år kvar av dina studier och letar efter ett aktivt extrajobb. Som person ser vi att du är noggrann, effektiv och tycker om att arbeta fysiskt. Du har förmåga att arbeta under högt tempo samtidigt som du bibehåller hög kvalitet i det du gör. Framförallt sker postutdelningen dock med hjälp av cykel, vi ser därför att du inte har några problem med ett aktivt och fysiskt arbete. Är du den vi söker? Ansök då redan idag, vi arbetar löpande med urval och intervjuer. Så ansöker du
