Studenter sökes till extrajobb på lager i Höganäs!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Höganäs Visa alla lagerjobb i Höganäs
2025-12-12
, Bräcke
, Helsingborg
, Ängelholm
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Höganäs
, Helsingborg
, Ängelholm
, Bjuv
, Åstorp
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill ha ett flexibelt och aktivt extrajobb på vårt lager. Här får du arbeta i ett högt tempo med fokus på packning, sortering och hantering av varor.
Arbetet som lagermedarbetare är ett aktivt och fysiskt krävande jobb. Man arbetar i högt tempo och efter mål.
Arbetsuppgifterna innefattar
• Packning av varor
• Sortering och organisering av varor
• Inlagring - placera produkter på rätt plats i lagerhyllor
• Kvalitetskontroll - säkerställa att varor är hela och korrekta
• Städning och ordning - hålla lagermiljön ren och organiserad
Arbetstiderna är 07:00-16:00 på vardagar. Du behöver kunna vara flexibel och kunna jobba minst 2 vardagar i veckan.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som
Studerar på minst 50 % i minst 1 år fram.
Du är tillgänglig 2 vardagar i veckan.
Har tillgång till bil och körkort
Meriterande med truckkort
2 referenser
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Järnvägsgatan 11 (visa karta
)
252 24 HELSINGBORG Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Ellinor Gregorioff helsingborg@studentconsulting.com Jobbnummer
9642940