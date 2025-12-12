Studenter sökes till extrajobb på lager i Höganäs!

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Höganäs
2025-12-12


Visa alla lagerjobb i Höganäs, Bräcke, Helsingborg, Ängelholm, Bjuv eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Höganäs, Helsingborg, Ängelholm, Bjuv, Åstorp eller i hela Sverige

Vi söker dig som vill ha ett flexibelt och aktivt extrajobb på vårt lager. Här får du arbeta i ett högt tempo med fokus på packning, sortering och hantering av varor.

Arbetet som lagermedarbetare är ett aktivt och fysiskt krävande jobb. Man arbetar i högt tempo och efter mål.

Arbetsuppgifterna innefattar

• Packning av varor
• Sortering och organisering av varor
• Inlagring - placera produkter på rätt plats i lagerhyllor
• Kvalitetskontroll - säkerställa att varor är hela och korrekta
• Städning och ordning - hålla lagermiljön ren och organiserad

Arbetstiderna är 07:00-16:00 på vardagar. Du behöver kunna vara flexibel och kunna jobba minst 2 vardagar i veckan.

DETTA SÖKER VI

Vi söker dig som

Studerar på minst 50 % i minst 1 år fram.
Du är tillgänglig 2 vardagar i veckan.
Har tillgång till bil och körkort
Meriterande med truckkort
2 referenser

Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-02
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Järnvägsgatan 11 (visa karta)
252 24  HELSINGBORG

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Ellinor Gregorioff
helsingborg@studentconsulting.com

Jobbnummer
9642940

Prenumerera på jobb från Studentconsulting Sweden AB (Publ)

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ):