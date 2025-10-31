Studenter sökes som lånehandläggare på deltid
Reducero AB / Säljarjobb / Göteborg
2025-10-31
Vill du utvecklas som säljare och samtidigt hjälpa människor med deras ekonomi?Beskrivning
Reducero jämför räntor och förmedlar lån till privatpersoner via telefon och vår hemsida. Vi är över 50 anställda på två kontor som varje dag hjälper kunder att förbättra sin privatekonomi.
Som lånehandläggare är du ansvarig för den första kundkontakten. Du hjälper kunden att skapa en ansökan över telefon och bokar in kunden för ett möte med en rådgivare. I samtalet kommer du att behöva kunskap om och sätta dig in i kundens ekonomiska situation.
Hur mycket kan jag tjäna?Provisionen är obegränsad och baseras på antalet utbetalda lån du förmedlar. Med andra ord är det fullt möjligt att tjäna en "heltidslön" trots att du bara arbetar 12 timmar i veckan.
Vem är du?Vi söker dig som brinner för försäljning och har ett intresse för ekonomi. Du är en tävlingsmänniska som drivs av att uppnå mål. För att lyckas i arbetet behöver du vara ihärdig och kreativ. Det är viktigt att du pratar bra svenska och på ett enkelt sätt kan förklara för kunden hur en ansökan går till.
Då detta är en deltidstjänst med kvällstider ser vi gärna att du studerar.
Vad vi erbjuder dig En perfekt möjlighet att arbeta extra (30%) utan att det går ut för mycket över studier eller dylikt.
Utbildningar i låneförmedling och säljteknik där du lär dig för att påbörja din karriär inom försäljning.
Trygg inkomst med förmånlig provisionsmodell där du själv påverkar din lön.
Inspirerande arbetsplats med härlig gemenskap. (9 av 10 av våra anställda skulle rekommendera en kompis att jobba här).
Centralt beläget kontor i Göteborg.
ArbetstidKl. 17-21 måndag, tisdag och torsdag.
ErsättningGarantilön och provision.
TillträdeVi anställer löpande.
FrågorHar du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta mig på adam.jacobsson@reducero.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Detta är ett deltidsjobb.
Reducero AB (org.nr 556957-7728), https://www.reducero.se
Elsa Abrahamsson elsa.abrahamsson@reducero.se
9584011