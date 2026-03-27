Studenter sökes för nattarbete på terminal i Vänersborg!
Är du en aktiv student som vill arbeta extra med ett fysiskt och roligt jobb på nätterna? Har du truckvana och vill utvecklas som truckförare? Då kan detta vara något för dig!
Vi söker nu studenter som vill arbeta extra som truckförare och lagermedarbetare hos vår kund på deras terminal i Vänersborg. Vår kund är ett företag som erbjuder logistiklösningar och arbetsuppgifterna består bl.a. av att, med hjälp av truck, lasta paket som kommer på pall. Utöver detta kan även manuell sortering av paket och gods förekomma. Vissa paket kan väga upp till 30 kilo så det är viktigt att du har en god fysik. För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha truckkort A1-4 och B1-4.
Tjänsten är på deltid med omgående start. Vi ser gärna att du är tillgänglig för att arbeta 2-3 pass i veckan. Arbetstiderna är 19:30-04:00. Under sommaren behöver du vara tillgänglig på heltid v.24-35.
DETTA SÖKER VI
För att vara aktuell för tjänsten har du hög arbetsmoral och ger alltid 100%. Det är viktigt att du är flexibel och att du föredrar ett fysiskt jobb då arbetet innebär tunga lyft och ett högt tempo. Du tar dig an dina arbetsuppgifter på ett noggrant och effektivt sätt. Det är meriterande med erfarenhet inom lager- eller terminalarbete men stor vikt kommer läggas på viljan att göra ett bra arbete!
Krav för tjänsten är att du:
• Har en annan sysselsättning på minst 50%, vilket kan vara studier eller ett annat arbete.
• Innehar truckkort klass A1-4 och B1-4. Meriterande om du också kört truck i tjänst tidigare.
• Är fysiskt stark och klarar av tunga lyft.
• Har goda kunskaper i Svenska, i både tal och skrift.
• Innehar B körkort och tillgång till bil.
Låter detta som ett extrajobb för dig? Sök tjänsten redan idag då vi arbetar löpande med urval och intervjuer! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
462 73 VÄNERSBORG
StudentConsulting Kontakt
Alice Gustavsson goteborg.bluecollar@studentconsulting.com Jobbnummer
9823793