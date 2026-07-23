Studenter sökes för lagerjobb i Landvetter!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Härryda Visa alla lagerjobb i Härryda
2026-07-23
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Härryda
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige
Har du ett flexibelt schema och vill fortsätta jobba 2-3 gånger i veckan under terminerna? Har du hög arbetsmoral och en vilja att alltid prestera på topp? Då kan du vara den vi söker!
Just nu söker vi studenter för uppdrag inom lager/terminal hos kund i Landvetter.
Arbetstiderna är förlagda dagtid under vardagar och du bör kunna jobba 2-3 vardagar i veckan. Kvällsjobb kan komma att bli aktuellt så du bör vara flexibel med arbetstiderna. För att vara aktuell för tjänsten krävs att du har hög tillgänglighet och flexibilitet måndag-fredag då behovet hos kund kan variera från vecka till vecka.
• Truckkort A1-4 och B1-4 är meriterande.
• Du är student på minst halvfart i minst 1 år framåt.
• Du har ett annat huvudsakligt arbete på minst 50% (om du inte är student).
• Du har möjlighet att arbeta 2-3 vardagar i veckan under terminerna
• God svenska i både tal och skrift.
• God fysik är viktigt då en del lyft kan förekomma
DETTA SÖKER VI
Du ska ha lätt för att samarbeta med andra och gillar att jobba i stora som små team. Att arbeta på lager kan vara fysiskt krävande och det gäller att vara alert och effektiv, varför du bör ha bra fysik och inte ha några problem med att jobba under tidspress. Du bör också vara bekväm med att stå/gå längre perioder. Flexibilitet och noggrannhet värdesätts högt liksom vikten av att vara engagerad och stresstålig. För att trivas hos vår kund är du social, öppen, kommunikativ och ambitiös med stark drivkraft och en positiv inställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Allégatan 67 (visa karta
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503 37 BORÅS Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Tilda Skoglund boras@studentconsulting.com Jobbnummer
10010387