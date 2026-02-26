Studenter sökes för extrajobb som receptionist på Kungsholmen!
2026-02-26
Brinner du för att leverera hög service och har ett genuint intresse för att hjälpa människor? Har du studier eller ett annat arbete som du kan intyga på minst 50%? Då är du välkommen in med din ansökan!
Vi söker engagerade och serviceinriktade personer som är intresserade av att arbeta som recepionist på kontor. Du kommer primärt att vara på en och samma arbetsplats, men kan komma att bli utbokad på diverse arbetsplatser vid behov.
Arbetsuppgifter för rollen kommer innebära bland annat:
• Ta emot och välkomna besökare samt hantera in- och utgående telefonsamtal.
• Hantera bokningar av mötesrum och konferensfaciliteter.
• Hantera kortsystem.
• Stödja övriga avdelningar med diverse administrativa uppgifter vid behov.
• Bidra till en positiv och professionell atmosfär i receptionen.
För att vara aktuell för tjänsten ska du kunna vara tillgänglig för arbete 2-3 dagar i veckan, men det finns möjlighet att arbeta flertal dagar i veckan om det är av intresse. Du kan komma att bli inbokad på pass framåt i tiden men majoriteten av passen kommer in på avrop från kl.06.00 på morgonen. Arbetstiderna är kontorstider på vardagar och tjänsten är långsiktigt, vi ser därmed att du har minst 1 år kvar av dina studier men det är meriterande med mer. Notera att det ej erbjuds kväll- eller helgarbete.
Är du en person med positiv attityd, god organisationsförmåga och utmärkt kommunikationsförmåga? Då kan du vara den vi letar efter!
DETTA SÖKER VI
Dig som studerar eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% och har minst ett år kvar på dina studier.
God datorvana och förmåga att hantera olika administrativa system.
Utmärkt kommunikationsförmåga på både svenska och engelska, i både tal och skrift.
Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ.
Stark organisationsförmåga och ett öga för detaljer.'
Tidigare erfarenhet av arbete i reception eller liknande serviceinriktad roll är meriterande.
För att vi ska kunna anställa dig behöver du under rektyeringsprocessen:
Inkomma med två stycken referenser.
Inkomma med ett registreringsintyg som visar att du studerar alternativt har ett annat jobb på minst 50%.
Uppvisa ett anmärkningsfritt belastningsregister.
Låter detta som en tjänst för dig? Skicka då in din ansökan med CV och personligt brev så snart som möjligt. Intervjuer sker löpande!
För denna tjänst kommer vi att anställa dig som konsult, för att sedan hyra ut till vår kund.
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
StudentConsulting
Cecilia Ekberg info@studentconsulting.com
