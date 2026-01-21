Studenter sökes för extrajobb som kundvärd i Kalmar!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Receptionistjobb / Kalmar
2026-01-21
Brinner du för service och letar ett aktivt extrajobb? Vi söker nu efter kundvärdar till COOR i Kalmar!
Just nu söker vi, på uppdrag av vår kund, studenter som vid sidan av sina studier vill arbeta extra som kundvärd. I rollen kommer du bland annat att ansvara för att välkomna besökare i receptionen, ta emot leveranser, lägga beställningar och bistå med administrativa uppgifter.
Du behöver kunna arbeta minst två dagar i veckan samt ha möjlighet att rycka in med kort varsel. Arbetstiderna är förlagda till vardagar under kontorstid. Vid god prestation finns möjlighet till fortsatt arbete även under sommaren.
Uppdraget förväntas starta omgående.
DETTA SÖKER VI
För att vara aktuell för uppdraget behöver du antingen studera eller ha en annan huvudsaklig sysselsättning om minst 50 %, exempelvis egen verksamhet eller annat deltidsarbete.
För att lyckas i rollen ser vi att du är kundorienterad, strukturerad och självgående, med god förmåga att ta eget ansvar.
Du behöver ha god datavana och behärska svenska flytande i både tal och skrift. B-körkort är ett krav.
Detta är ett bemanningsuppdrag där du är anställd av oss på StudentConsulting och jobbar som konsult hos vår kund.
Låter detta som en roll för dig? Sök in redan idag, vi håller intervjuer löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
392 39 KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Isabel Sigfridsson Perea vaxjo@studentconsulting.com Jobbnummer
9697717