Studenter sökes för extrajobb inom industri!

2025-11-13
Om kundföretaget
Letar du efter ett flexibelt extrajobb vid sidan av studierna? Vi söker engagerade och noggranna studenter som vill arbeta extra inom industri och logistik.Publiceringsdatum2025-11-13Arbetsuppgifter
Arbetet kan innebära att plocka, packa och skicka produkter, montera delar och hantera gods med truck. Du kommer att arbeta i en miljö där noggrannhet och samarbete är viktigt, och där dagarna bjuder på både variation och tempo. Arbetstiderna är dag eller kväll. Profil
Vi söker dig som är noggrann, ansvarsfull och trivs med varierande arbetsuppgifter.
Du tycker om att arbeta tillsammans med andra och har lätt för att lära dig nya moment.
Du är flexibel, lösningsorienterad och gillar att hålla ett bra tempo. För att söka denna tjänsten behöver du ha en annan sysselsättning på minst 50% (studier eller annat arbete). Bifoga ditt studieintyg/arbetsgivarintyg eller anställningsavtal i ansökan.
Meriterande:
• Truckkort
• Erfarenhet utav arbete inom lager/industri
• Körkort BOm företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Våra kontor finns i Helsingborg, Göteborg, Eskilstuna, Mora, Bollnäs, Sundsvall, Örnsköldsvik, Umeå, Skellefteå, Piteå och Gällivare. Fler är på gång! Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se
