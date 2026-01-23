Studenter sökes för extrajobb i södra Stockholm
2026-01-23
Vi på Simplex Bemanning söker studenter för extrajobb i södra Stockholm. Är du flexibel, ansvarstagande och vill ha ett utvecklande deltidsjobb vid sidan av studierna? Då kan detta vara en utmärkt möjlighet för dig!Publiceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
Utföra praktiska uppgifter hos våra kunder, till exempel enklare service, lagerarbete, montering eller hjälp i butik
Packa, sortera och hantera varor enligt instruktioner
Hjälpa till vid evenemang eller temporära projekt
Följa säkerhets- och kvalitetsrutiner på plats
Samarbeta med kollegor och rapportera utfört arbete enligt rutiner
Arbeta flexibelt kvällar, helger och vid behov under kursuppehåll
Krav och kvalifikationer:
Studerar på högskola eller universitet, eller annan relevant utbildning
Flexibel och tillgänglig för varierande arbetspass
God kommunikationsförmåga på svenska i tal och skrift
Punktlig, noggrann och ansvarstagande
Grundläggande datorvana och förmåga att följa instruktioner
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av lagerarbete, butik eller kundservice
Körkort och tillgång till egen bil
Certifikat eller utbildning inom exempelvis truckkort eller första hjälpen
Personliga egenskaper för att lyckas i rollen:
Serviceinriktad och samarbetsvillig
Flexibel och stresstålig
Initiativrik och lösningsorienterad
Noggrann med god ordnings- och säkerhetsmedvetenhetOm tjänsten
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Södra Stockholm (varierande uppdrag)
Arbetstider: Deltid/extrajobb, flexibel kvällar och helger
Lön: Enligt kollektivavtal eller överenskommelseOm företaget
Simplex Bemanning är ett engagerat och modernt bemanningsföretag som matchar kompetenta personer med varierande uppdrag över Stockholm och övriga Sverige. Vi värdesätter tydlig kommunikation, snabb återkoppling och långsiktiga relationer med både medarbetare och kunder. Hos oss får du stöd, trygghet och möjligheter att utveckla dina färdigheter i praktiska arbetsuppgifter vid sidan av studierna.
Intresserad? Ansök redan idag så kontaktar vi dig för att berätta mer om uppdragen och hur vi kan passa ihop!
(org.nr 559001-0277), http://simplexbemanning.se
136 22 HANINGE Arbetsplats
Handen Jobbnummer
9701746