Studenter med uppdrag som SI-ledare - timanställd vid behov
2026-04-20
Nu söker vi SI-ledare för timanställning till Luleå tekniska universitet. SI står för Supplemental Instruction eller samverkansinlärning. Metoden innebär att förstaårsstudenter samverkar i gruppaktiviteter på ett så kallat SI-pass. Under handledning av SI-ledare bearbetar studenterna innehåll från kursens lektion eller föreläsning.
Som SI-ledare ska du handleda och stödja förstaårsstudenter enligt metoden samverkansinlärning. Du planerar och genomför ett SI-pass/vecka för 5-15 studenter och ska engagera och motivera studenter att samverka tillsammans med hjälp av olika gruppaktiviteter.
Som SI-ledare får du utbildning och handledning av pedagoger, kunskap om modernt ledarskap samt värdefull arbetslivserfarenhet till ditt CV. Du får utan kostnad en två dagar lång utbildning till SI-ledare.
Vi söker SI-ledare för lp 1 och lp 2 hösten 2026 och lp 3 och lp 4 våren 2027. SI-ledarutbildningen består av två obligatoriska utbildningstillfällen, preliminär tisdag den 25/8 och torsdag den 27/8. Publiceringsdatum2026-04-20Kvalifikationer
Du är inskriven student vid Luleå tekniska universitet. Du är minst andraårsstudent och har goda studieresultat från aktuell kurs. Vana av att handleda och motivera andra personer är meriterande. Du är intresserad av lärande och ledarskap samt ser fördelen med att lära tillsammans i grupp. Du har goda kunskaper i svenska och engelska. SI-passen genomförs i regel på svenska men kan vid behov ske på engelska.
Omfattning
Vi söker studenter som vill jobba som timanställd SI-ledare, minst en läsperiod eller längre. Anställningen omfattar cirka 20-25 arbetstimmar per läsperiod. För uppdraget får du timlön à 171 kr/timme. Utöver timersättningen betalas semesterersättning enligt semesterlagen.
Kurser som är aktuella för SI-verksamhet läsåret 26/27:
Läsperiod 1
M0065M Envariabelanalys 1
FX003T Fysik G1, gymnasiekomplettering
Läsperiod 2
M0066M Envariabelanalys 2
F0004T Fysik 1
N0040N Nationalekonomi A: Mikroekonomiska tillämpningar
FX003T Fysik G1, gymnasiekomplettering
Läsperiod 3
M0067M Linjär algebra
F0005T Fysik 2
R0008N Inledande extern redovisning
Läsperiod 4
M0068M Flervariabelanalys
I din ansökan ska det framgå vilken kurs/-er du önskar vara SI-ledare i och i vilken läsperiod den kursen/-erna går.
Läs mer om SI-verksamheten vid Luleå tekniska universitet: https://www.ltu.se/studentwebben/studentlivet/engagera-dig/si-ledare
Information
För ytterligare information är du välkommen att kontakta Karin Bolldén, 0920- 49 18 80 mailto:karin.bollden@ltu.se
eller Mirjam Josbrant, 0920- 49 31 74, mailto:mirjam.josbrant@ltu.se
Facklig företrädare
SACO-S Diana Chroneer, 0920-49 2037 mailto:diana.chroneer@ltu.se
OFR-S Marika Vesterberg, 0920-49 1721 mailto:marika.vesterberg@ltu.se Så ansöker du
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar ett kort personligt brev samt CV/meritförteckning. Ange kurs/-er som du önskar vara SI-ledare i samt vilken termin och läsperiod kursen/-erna går. Bifoga även studieintyg från Ladok. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan.
Sista dag att ansöka är 25 maj 2026
