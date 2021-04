Studenter för extrajobb inom Institutionen för datavetenskap - Linköpings universitet - Sjukgymnastjobb i Linköping

Institutionen för datavetenskap (IDA) grundades 1983 men våra rötter går tillbaka till tidigt 1970-tal. Det är en av de största datavetenskapliga institutionerna i norra Europa.Vår forskning täcker ett brett spektrum av områden, från grundläggande datavetenskap till tillämpade områden. Den omfattande forskningen påverkar även vår grund- och forskarutbildning, vilket leder till att vi ger kurser inom flertalet civil- och högskoleingenjörsprogram, samt programmen inom innovativ programmering, kognitionsvetenskap och statistik.Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ida Vi söker nu upp till tio (10) assistenter inom Institutionen för datavetenskap.Din arbetsplatsDu kommer arbeta på Avdelningen för Artificiell intellingens och integrerade datorsystem. Verksamheten inom AIICS är fokuserad på intelligenta artefakter. Det vill säga konstruerade fysiska system innehållande datorer och mjukvara för att uppfatta och tolka omgivningen och därav dra slutsatser för att kunna agera rationellt. Exempel på sådana artefakter är PDA:er, obemannade farkoster och mobila robotar.2021-04-08Vi söker dig som är pedagogiskt intresserad och vill arbeta med undervisning vid sidan av dina ordinarie studier vid Linköpings universitet. Denna tjänst innehåller olika uppdrag inom ramen för två grundläggande programmeringskurser i Python (TDDE23/24). Specificera i din ansökan vilka uppdrag som är intressanta.(a) Vi söker upp till tio laborationsassistenter som ska arbeta med handledning av studenter, granskning av programkod och rättning av labbar. Uppdraget pågår under hela hösten, inklusive tentarättning och viss komplettering av labbar under våren, och omfattar ungefär 150 timmar.(b) Vi söker upp till fem seminariehandledare som arbetar med undervisning i helklass. Vi har ett förberett material med uppgifter som bearbetas vid ett seminarium per vecka. Uppdraget pågår under hela hösten och omfattar ungefär 100 timmar. Det kan med fördel kombineras med att vara labbassistent. Sökande som kan tänka sig att vara seminariehandledare kommer att prioriteras.(c) Vi söker en person som kan koordinera arbetet med extra programmeringsundervisning under kvällstid. Vi kommer att ha ett sådant tillfälle per vecka. Uppdraget innefattar enklare planering, koordinering och viss rekrytering av assistenter, samt inte minst egen medverkan under vissa tillfällen. Uppdraget omfattar ungefär 100 timmar, pågår under hela hösten och kombineras med fördel med att vara labbassistent.BehörighetAtt absolut krav för tjänsten är att du är antagen till högskolestudier vid grundläggande eller avancerad nivå vid Linköpings universitet. Du ska också ha dokumenterad erfarenhet av programutveckling i Python.Särskilt meriterande är att ha gått de aktuella kurserna (TDDE23, TDDE24) eller motsvarande. Tidigare erfarenheter av undervisning eller andra typer av ledarskapsuppdrag är också meriterande.Anställningens omfattningEnligt överenskommelse, ca 100-150 timmar.Timanställning enligt överenskommelse under höstterminen 2021.Lön regleras utifrån utifrån LiU:s rekommenderade ersättningar vid timtjänstgöring.Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 29 april, 2021.