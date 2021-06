StudentConsulting söker studerande renhållningsarbete för kundsr - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Fordonsförarjobb i Helsingborg

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Fordonsförarjobb / Helsingborg2021-06-30Vill du bidra till ett bättre samhälle genom att stötta upp med renhållning över sommaren med start efter sommaren? Ansök redan idag!För en kunds räkning söker vi dig som vill jobba som miljöarbetare/renhållning och som gärna arbetar självständigt. Samtidigt som du är serviceminded och är mån om att bemöta människor i din omgivning på bästa möjliga sätt. Arbetet bidrar till att samhället hålls rent och välbevarat.Arbetsuppgifterna är följande:Städning av miljöstationDra och tömma kärlSamla in avfallSe till att glas, metall, brännbart blir rätt sorteratUppdraget innebär att du blir anställd av StudentConsulting och arbetar ute hos Ragn-Sells.2021-06-30För att vara aktuell för tjänsten ser vi gärna att du:Är flexibel och inte har några problem med att hoppa in med kort varselÄr serviceminded och gör det lilla extra för kundenDu har god organisationsförmåga och är noggrannEngagerad och ansvarsfullTrivs med självständigt arbete men fungerar också i teamHar hög arbetskapacitet och är inte rädd för att ta initiativBehärskar svenska i både tal och skriftHar en god fysikKrav:Du har truckkort då du hos denna kund primärt kommer köra motviktstruck. Erfarenhet är fördelaktigt.Du studerar på minst 50% i minst 1 år framöver och är tillgänglig minst 2 dagar under veckan för arbete.Talar svenska flytande i tal och skrift.Du behöver även vara student på minst 50% i minst 1 år framöver. Du behöver vara tillgänglig för arbete minst 2 dagar i veckan - och primärt behov är måndagar och fredagar.Urvalet sker löpande och kommer tillsättas så fort vi hittat rätt kandidat - så skicka din ansökan redan idag!Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidVisstidsanställning 6 mån eller längreFast lönSista dag att ansöka är 2021-08-18Studentconsulting Sweden AB (Publ)5839621