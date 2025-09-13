StudentConsulting Helsingborg söker Rekryterande Kundansvarig
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Administratörsjobb / Helsingborg
2025-09-13
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bli en del av StudentConsulting, en ledande aktör inom bemanning och rekrytering? Just nu söker vi en erfaren Kundansvarig som vill vara med och bygga långsiktiga partnerskap med våra kunder!
Som Kundansvarig hos oss på StudentConsulting Helsingborg kommer du att vara en del av ett framgångsrikt och växande team där din professionella utveckling är i fokus. Vi tror på att ge våra medarbetare möjlighet att växa och blomstra genom utmanande och meningsfulla arbetsuppgifter. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där kreativitet och nytänkande uppmuntras.
I denna viktiga nyckelroll bygger du upp, förvaltar och utvecklar våra affärsrelationer i regionen norra Skåne, södra Halland. Du kommer att vara uppdragsansvarig med ansvar för operativa bemanningsflöden samt vara en viktig del i strategiska dialoger.
Du är ansvarig för de uppdrag du blir tilldelad. Utöver är din primära uppgift att bygga upp din egen portfölj av kunder som du sedan förvaltar och utvecklar. Du arbetar med löpande avstämning på plats ute hos dina kunder, prognos och budgethantering, KPI-uppfyllnad, arbetsmiljöhantering, merförsäljning, problemlösning samt att säkerställa lönsam tillväxt.
Du är övergripande ansvarig för rekryteringsprocessen och arbetar med löpande tillsättning av konsulter till de uppdrag du säljer in. Du säkerställer god kvalité i alla led såsom annons- och marknadsaktiviteter, urval, intervjuer och matchning av kandidater till kundens behov. Tillsammans med dina kollegor internt säkerställer ni en smidig och effektiv leverans. Du håller i löpande avstämning med det interna teamet, du delegerar och prioriterar. Du har ansvar för att teamet når uppsatta deadlines för dina kunder.
Du är chef över dina konsulter. Uppgifterna innefattar bland annat anställning, uppföljning, avveckling av konsulter. Löpande närvaro ute hos dina kunder, arbetsrätt, löpande administration, KPI-uppfyllnad, lön- och fakturahantering, Sjukhantering och planering samt övriga konsultärenden.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har högskole-/universitetsutbildning inom personal/arbetsliv eller annan utbildning som bedöms likvärdig.
Som person är du social och med dina utmärkta kommunikationsfärdigheter och fina personlighet har du förmågan att bygga starka och långsiktiga affärsrelationer.
Andra viktiga egenskaper i rollen är bland annat att kunna kombinera en hög kvalitativ nivå i ditt arbete med hög arbetseffektivitet. Det händer mycket på en dag och det ställer krav på både stresstålighet och flexibilitet, att du snabbt kan anpassa dig efter förändringar i verksamheten.
Då rollen är bred med många olika uppgifter och ansvarsområden är det viktigt att du har lätt för att prioritera, du är duktig på att planera din tid och ligger hela tiden steget före, både i tanke och handling. Du är driven och tar action på både möjligheter och utmaningar, och ditt målfokus gör att du alltid strävar efter att leverera resultat över förväntan.
Vi tror också att du har en väl utvecklad admnistrativ förmåga. Detta då du dagligen dokumenterar aktiviteter, skriver avtal, gör lönsamhetskalkyler, analyser, beräkningar och andra administrativa uppgifter.
Du kommer själv att planera och styra din tid och dina aktiviteter så det är en förutsättning att du trivs med att jobba självständigt samt att du tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter.
Rollen ställer höga krav på ledaregenskaper så vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att leda och utveckla andra.
Har du tidigare erfarenhet ifrån roller som konsultchef/kundansvarig i bemanningsbranschen är detta mycket meriterande.
Du som söker skall ha B-körkort.
Detta är en fantastiskt rolig tjänst för dig som brinner för business och ledarskap. En bred roll med massor av möjligheter, där du får vara med och göra skillnad!
Är det kanske dig vi letar efter? Passa då på att söka tjänsten redan idag. Intervjuer sker löpande och vi tillsätter så snart vi hittat vår nästa kollega. Söker gör du via vår hemsida www.studentconsulting.se
Vid eventuella frågor om tjänsten, kontakta gärna Affärschef Jennie Lindholm på nummer 0702-74 32 17.
Välkommen med din ansökan!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport.
