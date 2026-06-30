Studentassistent Till I-Aims-2-Projektet
Göteborgs Universitet (GU) / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-06-30
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Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.
Om institutionen
Vid Institutionen för tillämpad informationsteknologi bedriver vi kritisk och tvärdisciplinär forskning av högsta kvalitet i en internationell miljö med stor relevans för samhället. Vi ger populära utbildningar på kandidat-, magister- och masternivå med förankring i forskningen och samhällsutvecklingen som ger goda chanser till arbete.
Våra forskare finns mitt i debatten och bidrar till att förklara och problematisera IT- och samhällsrelaterade utmaningar knutna till samhällets digitalisering.
Hos oss utvecklas individens kunskap och förmåga att analysera, förstå och hantera olika aspekter av IT såväl som av samspelet mellan människan och tekniken inom områden som exempelvis artificiell intelligens, digital övervakning, "Twin transition", blockchain, digital förvaltning, digital innovation, e-hälsa, Internet of Things, mobil kommunikation, robotar, sociala medier samt IT i skola och undervisning.
Om avdelningen för Kognitionsvetenskap, Informationsteknologi och lärande, Interaktionsdesign, Kommunikation (KLIK)
Avdelningen KLIK är en tvärvetenskaplig avdelning som arbetar med frågor relaterade till kognitionsvetenskap, lärande och IT, interaktionsdesign och kommunikation, med fokus på att förstå och utveckla samspelet mellan människor, teknik och samhälle. Vi erbjuder utbildningar på både kandidat- och mastersnivå, inklusive program inom kognitionsvetenskap, kommunikation samt lärande och IT och bidrar även till internationella mastersprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar. Vår tvärvetenskaplig forskning spänner över områden som designforskning, artificiell intelligens, kognition, kommunikation och digitalt lärande, med projekt finansierade av nationella och internationella forskningsråd, näringsliv och andra organisationer, i nära samarbete med såväl industri som samhälle.
För mer information av avdelningen, se https://www.gu.se/om-universitetet/hitta-organisation/institutionen-for-tillampad-it-avd-klikPubliceringsdatum2026-06-30Dina arbetsuppgifter
Som studentassistent kommer du att ansvara för forskningsarbete inom det finansierade Vinnova projektet I-AIMS-2. Dessa ansvarsområden kommer att omfatta: experimentell design, datainsamling och analys med avseende på interaktion mellan människa och teknik (autonoma fordon); biometrisk analys (emotion- och "eyetracking"-baserad analys).Kvalifikationer
För att kvalificera dig för denna tjänst måste du ha en kandidat- eller magisterexamen i kognitionsvetenskap. Du ska ha god kunskap om experimentell design inklusive kvalitativ och kvantitativ analys. Ett centralt krav är att du har erfarenhet av biometrisk analys, t.ex. "eyetracking" och analys av ansiktsuttryck ("facial expression analysis"). Du ska vara mycket kunnig och ha dokumenterad erfarenhet av att göra människa-dator interaktions-forskning, t.ex. med robotar eller (halvautonoma) fordon. Kandidaten måste ha minst grundläggande kunskaper om python och algoritmer inom artificiell intelligens (AI).
Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter, samverka med övrig personal samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Anställning
Tjänsten avser en tidsbegränsad anställning (särskild visstidsanställning/vikariat) på 50 % av heltid under 4 månader med placering vid Institutionen för tillämpad informationsteknologi, avdelningen för Kognitionsvetenskap, Informationsteknologi och lärande, Interaktionsdesign, Kommunikation (KLIK).
Tillträde 15 Augusti 2026 eller snarast därefter.
Den formella tjänstebenämningen är assistent.
Tillsättningsförfarande
Urval, intervju och bedömning utförs av en lokal rekryteringsgrupp.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta docent och projektledare Robert Lowe: robert.lowe@ait.gu.se
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personalhandläggare Emil Fägerwall Tawfik: 031-786 29 04
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokandeSå ansöker du
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal, där du måste registrera en profil. Starta genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Urval av kandidater baseras på de kvalifikationer som är noterade i ansökan.
Ansökan ska innefatta följande handlingar:
Meritförteckning/CV och personuppgifter
Personligt brev där du beskriver varför du har sökt denna specifika tjänst och på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer
Examensbevis och andra relevanta handlingar
Två referenser
OBS! Vi önskar att du utformar din ansökan så att ditt CV är max 2 sidor och personligt brev är max 1 sida.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-07-23
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Universitet
(org.nr 202100-3153), https://www.gu.se/
413 90 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborgs Universitet (GU) Jobbnummer
9984352