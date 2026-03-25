Studentarbetare till Högskolebiblioteket
2026-03-25
Jobba på en innovativ högskola där olika perspektiv möts!
Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhälle för framtiden.
Sedan starten 1983 har verksamheten präglats av nytänkande. I dag är vi cirka 600 medarbetare och ca 12 000 studenter, har ett brett utbildningsutbud och internationellt välrenommerad forskning som bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande och uppmärksammad samverkan med både näringsliv och offentlig sektor.
Vi söker nu studentarbetare till intermittenta anställningar (ofta kallat timanställning), där du under din studietid erbjuds kortare tillfälliga uppdrag på Högskolebiblioteket. Publiceringsdatum2026-03-25Dina arbetsuppgifter
På Högskolan vill vi stärka mötet mellan studenter genom att bemanna högskolebibliotekets informationsdisk med studenter på eftermiddagarna. Du som är student är bäst på att vara just student och de kunskaper och erfarenheter som du har tror vi kan komma till nytta genom att du kan hjälpa andra studenter med enklare support. Det kan bland annat gälla att hitta litteratur, hitta på våra webbsidor, hjälpa till med enklare ärenden kring olika mallar och annan IT-support samt språkhandledning. Ordinarie personal finns till hands och frågor kan slussas vidare till dem om det behövs. Under dina arbetspass bevakar du även våra digitala kanaler i form av helpdesk, svarar i telefon och gör en del bokuppsättning.
Arbetsuppgifterna kräver att du har ett eget driv, kan ta eget ansvar och kan jobba självständigt. För att du ska trivas hos oss tror vi att du tycker om att arbeta med människor och stödja varje individ till egen utveckling. Du är engagerad och vill samverka med andra studenter och medarbetare inom Högskolan.Kvalifikationer
- Pågående studier på ett av Högskolan i Halmstads utbildningsprogram
- mycket god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift
- goda kunskaper i svenska och engelska
- god kännedom om digitala verktyg som används i en pedagogisk kontext
Viktiga förmågor
- du är bra på att samarbeta
- du är bra på att dela med dig av dina kunskaper på ett pedagogiskt sätt
- du är kreativ och tycker om att arbeta från idé till genomförandeAnställningsvillkor
Tjänsten är en visstidsanställning på timmar.Övrig information
Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund, kön, funktionalitet och inte minst livserfarenhet.
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Ersättning
Arvodist/timlön
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA 2026/63". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Högskolan i Halmstad
(org.nr 202100-3203) Arbetsplats
Högskolan i Halmstad, Verksamhetsstöd Kontakt
Hanna Wilhelmsson 070-3014197
