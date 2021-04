Student? Vi söker extrapersonal inom lager till Dagab i Jordbro! - Uniflex Sverige AB - Lagerjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Uniflex Sverige AB

Uniflex Sverige AB / Lagerjobb / Stockholm2021-04-142021-04-14Söker du ett aktivt och fysiskt extrajobb vid sidan om dina studier, som dessutom är välbetalt och på lång sikt? Då har vi jobbet för dig!Vi söker nu studenter eller deltidsarbetare för extrajobb hos Dagab i Jordbro som ansvarar för leveranserna till Willys-, Hemköp- och Tempo-butiker. Som lagermedarbetare hos Dagab kommer din huvudsakliga arbetsuppgift vara att plocka ordrar bestående av livsmedelsprodukter. Du packar beställningar på pall med truck och färdigställer allt inför leverans till butiker. Även andra arbetsuppgifter relaterade till lagerarbete som in/utleverans förekommer.Det finns fyra olika olika avdelningar med olika temperaturer hos Dagab. En färskavdelning (+ 4 grader), en kolonialavdelning (rumstemperatur), en riksavdelning (rumstemperatur) och en frysavdelning (- 26 grader). Som konsult hos Uniflex kommer du ha en av dessa avdelningar som din huvudavdelning men kan komma att vid behov arbeta på någon av de andra avdelningarna.Tjänsten startar med en två veckor betald utbildning hos kund där truckkort ingår om du inte har det sen tidigare. Utbildningen sker på dag- eller kvällstid.För att du ska trivas och snabbt komma in i arbetet tror vi att du som person har en god fysik eftersom att det förekommer många lyft i arbetet. Vidare är du noggrann, har en positiv inställning och trivs i ett högt arbetstempo.Vi ser att du kan arbeta minst 2-3 gånger i veckan under terminstid och heltid under storhelger och somrar. För att vara aktuell för tjänsten behöver du vara studerande eller ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 51% (arbete).Urval och intervjuer sker löpande, Varmt välkommen med din ansökan redan idag!Du skickar din ansökan via vår hemsida www.Uniflex.se Se till att eventuella referenser som finns namngivna i dina ansökningshandlingar har kännedom om att de finns med där och att de eventuellt kommer att bli kontaktade vid en eventuell rekryteringsprocess. Vi ber dig att utelämna information om följande i dina ansökningshandlingar; etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv.Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge, och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen och Sveriges byggindustrier och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitéts- miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder viKollektivavtalTjänstepensionFriskvårdsbidrag och andra personalförmånerFörsäkringarMarknadsmässig lönKarriär och utvecklingVi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra ledstjärnor affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande.Varaktighet, arbetstidDeltid - Enligt överenskommelse TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-28Uniflex Sverige AB5691696