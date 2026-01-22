Student till sommarrekrytering
Studerar du HR eller liknande och vill få meriterande praktisk erfarenhet av rekrytering? Då kan vi ha jobbet för dig! Urval sker löpande och tjänsten ska tillsättas omgående, så passa på att ansöka redan idag.
OM TJÄNSTEN
Som rekryterare hos vår kund kommer du att spela en central roll i stöttningen av deras rekrytering av vikarier inför sommaren. Du kommer att ansvara för delar av rekryteringsprocessen och arbeta nära företagets bemanningsplanerare för att säkerställa att rätt kompetens hittas. Detta är en utmärkt möjlighet för dig som vill utvecklas inom HR och få en djupare inblick i det praktiska arbetet av rekrytering i stora volymer.
Uppdraget är till och med sista mars 2025 men med möjlighet till förlängning. Vi söker dig som kan arbeta minst 10-12 timmar/vecka från vår kunds kontor i centrala Malmö och kan starta omgående.
I rollen kommer du få vara delaktig i hela rekryteringsprocessen men du kommer ha främst fokus på CV-granskning och telefonintervjuer. Du kommer också hålla intervjuer samt samordna kring dessa och då ha ett nära samarbete med bemaninngsplanerare och rekryterande chef. Du är en viktig del av teamet som säkerställer att rätt talanger identifieras och rekryteras.
Du erbjuds Goda utvecklingsmöjligheter inom rekrytering samt en arbetsplats som präglas av gemenskap och goda relationer. Miljön på arbetsplatsen är välkomnande och kontoret är centralt belagt med goda mycket god pendlingsmöjligheter ett stenkast bort.
VI SÖKER DIG SOM
• Är obehindrad i svenska i tal och skrift, då språket används dagligen i arbetet.
• Är studerande på eftergymnasial nivå eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%.
• God administrativ förmåga och snabbt kommer in i nya system.
• Har möjlighet att arbeta minst 10-12 h/veckan med start omgående
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet av rekryteringsarbete.
• Arbetat i systemet JobyLon.
• En pågående eller avslutad utbildning inom HR eller liknande.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Kommunikativ
• Målmedveten
• Ordningsam
• Orädd
• Förändringsbenägen
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
