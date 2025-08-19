Student till roll som ekonomiassistent med fokus på frakt!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Ekonomiassistentjobb / Staffanstorp Visa alla ekonomiassistentjobb i Staffanstorp
2025-08-19
, Lund
, Burlöv
, Lomma
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Staffanstorp
, Lund
, Burlöv
, Lomma
, Malmö
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet inom ekonomiarbete och en skarp blick för siffror och detaljer med en stark inriktning på kvalitet? Vill du skaffa värdefull erfarenhet vid sidan av dina studier? Då har vi en spännande tjänst för dig!
Vår kund, med placering i Staffanstorp, söker nu en driven student till en tjänst som ekonomiassistent. I denna tjänsten kommer du att ansvara för olika uppgifter inom området fraktdebitering gentemot företagets kunder. Företaget använder affärssystemen Jeeves samt Rillion för hantering av dessa leverantörsfakturor.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter i denna rollen kommer att innefatta:
• Avräkning av frakt med speditörer
• Granskning, bokföring och godkännande av fraktfakturor
• Hantering av frakttillägg och uppföljning av fraktstatistik
• Diverse administrativa uppgifter inom fraktområdet
Du blir således en viktig del av företagets arbete i denna rollen, och får värdefull erfarenhet inom ekonomi i kombination med dina studier!
Tjänsten är förlagd i Staffanstorp, och du behöver vara tillgänglig att jobba två dagar i veckan. Det är flexibelt vilka dagar du arbetar utifrån ditt eget schema, men det är viktigt att kunna vara tillgänglig på måndagar. Tjänsten är tänkt att starta omgående, och fortlöper på deltid vid sidan av dina studier. Under sommaren kommer du jobba uppemot heltid.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
• Har minst 1.5 år kvar av dina studier,
• Har en gymnasieexamen med inriktning ekonomi eller motsvarande
• Har goda kunskaper i Excel
Meriterande för tjänsten:
• Erfarenhet av arbete inom frakt och logistik
• Erfarenhet av affärssystemet Jeeves
Som person tror vi att du är noggrann, strukturerad och ansvarstagande. Du ska vara självgående och prestigelös samt ha ett starkt intresse för ekonomi och siffror.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan idag! Urval och intervjuer sker löpande.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Lovisa Lindberg info@studentconsulting.com Jobbnummer
9466075