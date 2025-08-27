Student till Lindesbergs Kommuns telefonväxel
2025-08-27
Vi söker dig som vill bli en del av ett erfaret team som brinner för förstklassig service! Är du utåtriktad, lyhörd och tycker om problemlösning? Då är det dig vi letar efter. Välkommen in med din ansökan redan idag!
OM TJÄNSTEN
Som en del av telefonistteamet i Lindesbergs Kommuns växel kommer du att hantera internt och externt inkommande samtal och vara första kontakten för kommunens invånare som ringer in till växeln. Arbetet handlar främst om att hantera och förmedla samtal och meddelanden, det är därför viktigt att du är en god lyssnare och har lätt för att tolka information. Som person ser vi att du kan prioritera, organisera och planera ditt arbete på ett effektivt sätt. För att lyckas i rollen behöver du vara uppmärksam på detaljer i arbetet och ta hänsyn till dessa. Det är viktigt att du kan agera effektivt även när förutsättningarna förändras och att du kan anpassa dig till nya omständigheter.
Tjänsten är ett konsultuppdrag där du kommer vara anställd av Academic Work och arbeta som konsult hos Lindesbergs Kommun. Uppdraget är på heltid under sommaren med goda möjligheter till deltid vid sidan om studier.
Du erbjuds
• Ett givande deltidsjobb vid sidan av dina studier med mycket goda chanser till heltidsjobb under sommaren - perfekt för dig som är student och vill passa på att tjäna extra pengar eller samla erfarenhet från kommunal verksamhet
Dina arbetsuppgifter
• Hantera och förmedla inkommande samtal och meddelanden samt arbeta i katalogsystem vid interna samtal samt assistera vid lokalbokningar
• Vid behov kan andra arbetsuppgifter förekomma så som receptionsarbete där det bla. ingår att ta emot besökare, hänvisa till verksamheter, förmedla kontakt med handläggare, boka bilar/konferensrum/busskort/cyklar och lämna ut nycklar till bokade bilar
VI SÖKER DIG SOM
• Är studerande på högskola eller universitet och har minst 2 år kvar av studierna samt ingen planerad praktik eller utomlandsstudier. Registreringsintyg behöver kunna uppvisas.
• Har mycket goda kunskaper i tal och skrift på svenska och engelska då det krävs i det dagliga arbetet
• Har körkort och tillgång till bil för att kunna komma in till jobbet på ett smidigt sätt med kort varsel
Det är meriterande om du har
• Har erfarenhet av arbete inom kundtjänst eller telefonväxel, extra meriterande om du har kunskaper i systemet Tele2-växel
• Pratar fler språk än svenska och engelska
I din ansökan vill vi även att du motiverar varför just denna tjänst intresserar dig!
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Respektfull
I denna rekryteringsprocess kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Ett personlighetstest kommer att ingå i processen.Övrig information
• Omfattning: Deltid vid sidan av studier - varierar från vecka till vecka
• Arbetstider: Förlagda dagtid under vardagar mellan 07.30-16.30, även kortare pass kan förekomma
• Placering: Kommunhuset i Lindesberg
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Läs mer om Lindesbergs Kommun HÄR.
Deltid
Enligt avtal
Sista dag att ansöka är 2025-09-27
