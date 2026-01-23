Student till kontorsservice hos Länsförsäkringar
2026-01-23
Är du student och letar efter det perfekta jobbet att kombinera med dina studier - se hit! I rollen som kontorsservicemedarbetare hos Länsförsäkringar får du arbeta i en viktig och uppskattad roll för kontorets dagliga drift.
OM TJÄNSTEN
På Drottninggatan mitt i centrala Örebro finns Länsförsäkringar Bergslagen i öppna kontorslandskap. Här är klimatet inkluderande och du kommer som nyanställd lätt in i gänget. Denna roll hör hemma på kontorets avdelning för kontorsservice. Syftet med ditt jobb blir att erbjuda bra service till kontoret exempelvis genom posthantering, material- och matbeställningar, renhållning i köket och genom övrig administrativ assistans till kontorets medarbetare.
Du kommer att få en viktig roll där du ofta får komma in med kort varsel för att täcka upp tillfällig frånvaro hos ordinarie personal. Behovet under terminerna varierar från vecka till vecka, som snitt arbetar du ungefär 1 dag per vecka. Under sommar- och semesterperioder förväntas du kunna arbeta mer.
Din introduktion inleds med en upplärning. Därefter blir rollen mer självständig och det är viktigt att du trivs med att ta eget ansvar och själv kan identifiera vad som behövs göras för dagen.
Du erbjuds
• En fot in i bank- och försäkringsbranschen
• En dedikerad konsultchef- och karriärpartner från Academic Work
• Ett meriterande deltidsarbete som fungerar bra att kombinera med studier
VI SÖKER DIG SOM
• Är student på en eftergymnasial nivå på minst 50% och tar examen som tidigast juni 2027
• Har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift, detta då du kommer ha daglig kontakt med kollegor och externa personer genom både telefon och mail
• Har goda kunskaper i Officepaketet
Det är meriterande om du
• Har erfarenhet av en liknande roll sedan tidigare
Vem är du som person?
För att trivas i denna roll tror vi att du trivs med att ta ansvar i kombination med att du är ordningssam och noggrann. Då rollen innebär samarbete med samtliga funktioner på kontoret så tror vi även att du är hjälpsam och trivs i sociala sammanhang där du får bistå med såväl service som en god stämning.
Övrig information
• Omfattning: Deltid, ca. 1 dag/vecka
• Start: Omgående enligt överrenskommelse
• Placering: Kontoret på Drottninggatan i Örebro
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs gärna mer om Länsförsäkringar HÄR.
Enligt avtal Så ansöker du
