Student till extrajobb inom marknad

Söker du ett extrajobb där du arbetar utifrån din tillgänglighet? Vill du få chansen att samla arbetslivserfarenhet inom marknad där du arbetar detaljinriktat och administrativt? Hos Stanley Black & Decker erbjuds du en spännande roll med stor frihet! Publiceringsdatum2025-09-03Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på deltid med start i början av oktober fram till sista mars med mycket goda möjligheter till förlängning. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos Stanley Black & Decker.
För dig som är ny på arbetsmarknaden är konsultuppdrag ett bra sätt att testa olika uppdrag, knyta kontakter och bygga upp ett konkurrenskraftigt CV. Läs mer om vad det innebär att vara konsult på Bravuras hemsida. Om företaget
Stanley Black & Decker tillhandahåller innovativa verktyg och smarta lösningar till såväl professionella användare som konsumenter inom bland annat förvaring, konstruktion och tillverkning. De strävar efter att göra livet enklare för sina kunder och användare och har sedan starten 1843 vuxit till ett globalt företag. Stanley Black & Decker sysselsätter närmare 60 000 medarbetare globalt och är verksamma i fler än 175 länder. För verksamheten i Norden arbetar 150 personer och huvudkontoret är lokaliserat i Mölndal. Dina arbetsuppgifter
I denna tjänst arbetar du med att korrekturläsa och säkerställer att marknadstexter och produktbeskrivningar håller hög språklig kvalitet. Efter att externa byråer har översatt materialet ser du till att språket följer Stanley Black & Deckers tonalitet. Texterna används i sociala medier, nyhetsbrev, produktlanseringar och på webbplatser. Utöver korrekturläsning tar du fram textunderlag för mässor, event och större kundprojekt. Du arbetar nära Senior Marketing Activation Manager och samarbetar även med Social Media Manager, Brand Managers, produktchefer och säljteamet.
Tjänsten omfattar cirka 16 timmar per vecka där du arbetar halv- eller heldagar utifrån din tillgänglighet. Efter introduktionen som sker i Borås eller Mölndal finns möjlighet att arbeta på distans.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Pågående högskolestudier inom marknadsföring med examen tidigast HT-2026
Kunskap i Adobe Photoshop och Adobe InDesign är meriterande
Obehindrade kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Vi tror att du som söker tjänsten är en person som tar ansvar för dina arbetsuppgifter och att du själv har förmågan att strukturera ditt angreppssätt och driva ditt arbete vidare. Du är bekväm med att söka information på egen hand och kan agera på dina beslut för hur en arbetsuppgift bäst genomförs. Vidare motiveras du av att driva ditt arbete framåt och du kan komma med nya infallsvinklar och idéer till uppgifterna du arbetar med. Du har också förmågan att hålla och skapa struktur i ditt arbete och kan prioritera rätt saker.
Övrig information
Start: Början av oktober Plats: Introduktionen sker i Borås eller Mölndal där du därefter kan arbeta på distans Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig till vår support:
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
