Student som vill jobba extra med försäkringsadministration
Länsförsäkringar Uppsala / Bankjobb / Uppsala Visa alla bankjobb i Uppsala
2025-08-18
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsförsäkringar Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Enköping
, Tierp
eller i hela Sverige
LF Uppsala
Vill du bli vår "poolare"?
Som "poolare" i vår studentpool och extraresurs hos affärsstöd fungerar du som administrativt stöd till vår försäkringsverksamhet. Jobbet innebär bland annat att hantera och registrera in uppgifter i de olika kund- och försäkringssystemen så att vi har korrekt information om kunderna och de blir rätt debiterade, hantera inkommande post och även att svara på frågor och vägleda medarbetare som sitter i det direkta kundmötet. Affärsstöds kunder är den interna verksamheten och för att vara ett affärsstöd i världsklass strävar vi alltid efter att ge dem den bästa tänkbara service.
Mer om jobbet
Vi vill ge dig som student ett jobb som ger dig en fot i arbetslivet samtidigt som du pluggar. Förutom att du får praktisk erfarenhet och kompetens som kan komplettera ditt CV, bygger du ditt nätverk och får referenser inför framtiden. Kommer du till oss med rätt inställning ordnar vi med all utbildning du behöver för att på sikt bli en riktigt duktig försäkringsadministratör. Vi ser gärna att det blir en långsiktig relation och önskar att du har minst 1,5 år kvar av dina studier eftersom vi då har större möjlighet att hinna ge dig den utveckling och erfarenhet som krävs.
Du jobbar som timanställd vid behov vilket innebär att vi främst behöver dig vid sjukdom, semester eller annan frånvaro. Under sommaren innebär det att du arbetar heltid under minst 6 veckor. Men eftersom det är mycket att lära sig och hålla sig uppdaterad inom så jobbar du regelbundet någon dag varje månad även under terminerna, flera under din introduktion, med utgångspunkt i hur det fungerar med dina studier. Arbetet sker på dagtid under vardagar.
Vem är du?
LF Uppsalas värdeord är affärsmässighet, handlingskraft och engagemang och dessa är också egenskaper vi önskar hos dig.
Du är en serviceinriktad och duktig administratör som passar in på beskrivningen noggrann, effektiv och strukturerad. Du är snabb att lära dig nya system och sätta dig in i information och och kan kommunicera tydligt och enkelt i både tal och skrift. Du besitter samtidigt en hög integritet och respekt för känslig information.
Vi vill jobba med dig som kan bidra med positiv energi i gruppen, har lätt för att samarbeta samt är prestigelös och flexibel att kunna hjälpa till när och där det behövs.
Vi värdesätter de kvaliteter som en mångfald av människor tillför vår verksamhet. För att försöka vara så fördomsfria som möjligt i vår rekrytering så använder vi tester i samband med ansökan som ligger till grund för vårt urval.
Om LF Uppsala
Att jobba i ett företag med fler än 153 000 ägare är annorlunda. Det påverkar nästan allt vi gör. Vi måste till exempel vara extra bra på att förstå de verkliga behoven hos människor och företag som lever och verkar här.
Men vi kan också tänka mer långsiktigt för att bidra till hållbarheten i vårt län, på riktigt. Därför återinvesterar vi i initiativ och projekt som bidrar till ökad trygghet och välmående. Vi investerar också i lokala, hållbara, startupbolag som gör att näringslivet i vårt närområde blomstrar. På så vis skapar vi fler meningsfulla sammanhang och mer gemenskap för alla dem som bor och verkar här.
När du jobbar hos oss är du med och bidrar till allt detta.
Tillsammans skapar vi trygghet och förverkligar drömmar!
Vill du veta mer?
Rebecka Knutsson, gruppchef, berättar gärna mer om tjänsten och du når henne på 018-68 57 19.
Facklig kontaktperson för Forena är Beniam Hesselbäck, 018-68 57 42
Sista dag att ansöka är 2025-09-01 Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8603-43595110". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Länsförsäkringar Uppsala
(org.nr 517600-9529) Arbetsplats
LF Uppsala Kontakt
Rebecka Knutsson 018685500 Jobbnummer
9463752