Student som söker extrajobb? - Frösunda Personlig Assistans AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö

Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö2021-04-08Beskrivning av tjänsten som personlig assistentNu söker vi på Frösunda en personlig assistent till en 14-årig pojke i Malmö. Tjänsten är en timanställning, med ett par fasta pass i veckan. Arbetstiderna är väl anpassade till dig som studerar eller har en annan sysselsättning, då de är förlagda på eftermiddag/kväll samt på helger.Assistansen utförs främst i barnets egen hemmiljö, men det ingår även att gå medpå träning, på cykelpromenader, till biblioteket, badet etc. Till arbetsuppgifterna höratt hjälpa barnet fysiskt i vardagen med mat, toalett, kläder, lek etc. men också attkommunicera.Vi erbjuder digVi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll.Passar du för tjänsten?Du är student, gärna med ett par år kvar på din utbildningDu är fantasifull och har lätt för att kommunicera med barnDu är lyhörd och har tålamodDu har goda språkkunskaper i svenskaDu är rökfriOm Frösunda Personlig assistansFrösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.Övrig informationAnställningsform: TimanställningOmfattning: DeltidArbetstid: Eftermiddagar, kvällar och helgerTillträde: OmgåendeVi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Sista ansökningsdag 2021-04-25Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta:Verksamhetschef Lizzie Mattsson, 010 -130 37 62Ansökningar tas ej emot per telefon.Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidDeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-08Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-09-25Frösunda Personlig Assistans AB5678229